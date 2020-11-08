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الأحد، 08-11-2020 10:34 ص

صور.. أول ملعب غولف افتتح أبوابه في سلطنة عُمان

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الوكيل الاخباري- هل تريد أخذ استراحة من الواقع، وقطع الاتصال مع العالم الخارجي؟ الأمر ليس بتلك الصعوبة، فكل ما عليك فعله هو التوجه إلى العاصمة مسقط، والتي تتواجد بين وديان وجبال سلطنة عمان.

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ولا تحتاج رياضة الغولف إلى التركيز فحسب، وإنما تتطلب هدوءاً تاماً لتحقيق الأهداف بعيداً عن كل الضوضاء. وربما سيكون ملعب "مسقط هلز"، الذي صممه بول توماس، هو المكان الأمثل بالنسبة لك.

 

ويتميز الموقع بتضاريس الجبال الوعرة والمساحات الخضراء الشاسعة المطلة على بحر عمان.،وتعد اكتشافاً رائعاً، اسهمت بتصميم ملعب غولف جبلي".

 

ويعد ملعب "مسقط هلز"، الذي تحيطه الوديان والمناظر الدراماتيكية، هو أول ملعب غولف يفتتح أبوابه في سلطنة عمان. 

 

ويتميز ملعب الغولف، الذي افتتح في العام 2009، بكونه يسنح فرصة لممارسة هذه الرياضة حول الوديان في المنطقة، والحصول على شعور حقيقي بالبيئة الطبيعية في سلطنة عمان. 

 

ويشعر اللاعبون بالراحة عند ممارسة الغولف في ملعب "مسقط هلز"، الذي يتألف من 18 حفرة، خاصة عند تواجدهم وسط البيئة المحيطة، إذ يستمتعوا بـ"تجربة مميزة".

 

ومع نمو السياحة في سلطنة عمان، تتطلع "مسقط هلز" إلى إضافة فندق وعدد من الأعمال الترفيهية إلى موقعها، متأملة أن تكون في الطليعة لاستقبال واستضافة سياح الغولف.

 

 



المصدر: CNN

 


 




 

 


 

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