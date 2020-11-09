صور.. طريق مهجور في أبوظبي غارق ببحر من رمال الصحراء

الوكيل الاخباري- يبدو أن هذا الطريق الطويل والوحيد، والذي يمتد بعيداً في عمق صحراء أبوظبي، قد أثار إعجاب مصور ومستكشف بريطاني مقيم في دولة الإمارات، فكيف وجده؟

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يحاول مصور طائرة الدرون البريطاني ليام كلايتون العثور على مواقع فريدة من نوعها في جميع أنحاء دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا الطريق المهجور في أبوظبي هو واحدٌ منها.





ويوضح كلايتون أنه غالباً ما يتصفح مواقع الإنترنت وخرائط غوغل لساعات متواصلة سعياً في العثور على مواقع جذابة.



ووجد كلايتون هذا الطريق الفريد من نوعه باتجاه صحراء ليوا على بعد ساعتين من مدينة أبوظبي، بحسب ما ذكره.





ويقول كلايتون: "أقود لمسافات طويلة إلى المواقع في وضح النهار دون اصطحاب الكاميرا ببساطة للقيام بأخذ ملاحظات من الموقع، والتأكد من أنه آمن، والالتزام بعدم انتهاك أي خصوصية".





وعبر حسابه على موقع "انستغرام"، ينشر كلايتون بين الحين والآخر صوراً للطريق المهجور الذي يرتاده على مر السنين، حيث يلاحظ كيفية تغيير رمال الصحراء لمعالم الطريق، وفقاً لما ذكره.



ويقول كلايتون: "أعتقد أنه خلال السنوات القليلة المقبلة، سيختفي الطريق تماماً عن الأنظار".



ويصف ليام كلايتون مشهد الطريق المهجور من أعلى، الذي يوثقه بواسطة كاميرا الدرون، بأنه "خارج عن المألوف"، وفقاً لما ذكره.



وقد واجه كلايتون العديد من المحاولات الفاشلة عند محاولته توثيق الموقع من الجو في الصباح الباكر، وذلك بسبب الضباب أو الغطاء السحابي الذي يمنع شروق الشمس، وهو ما يجعل التصوير الجوي في الصباح مهمة صعبة، بحسب ما ذكره.



ولعل أبرز لقطة جوية ضمن سلسلة توثيقه لهذا الطريق المهجور هي لـ"مشهد شروق الشمس الجميل في منتصف الطريق مباشرةً"، والتي التقطها قبل بضعة أشهر، بعد العديد من المحاولات الفاشلة.





أما عن سر انجذاب المصورين لهذا الطريق المهجور، يقول كلايتون إنه ينفرد بشكل مذهل عن أي بقعة تصوير أخرى، إذ تشعر في عمق الصحراء على هذا الطريق المهجور، وكأنك في موقع تصوير أحد الأفلام، بحسب ما ذكره.











المصدر: CNN



