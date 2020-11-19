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الخميس، 19-11-2020 09:40 ص

صور..قمة جبل سمحان تعانق السحاب في سلطنة عمان

جبل-سمحان-في-صلالة-بالصور


الوكيل الاخباري-  تبرز محافظة ظفار في سلطنة عمان بطقسها الموسمي، والذي يعرف محلياً "بموسم الخريف"، عندما تكتسي أرضها باللون الأخضر، وتلف السحب البيضاء هضابها الشاهقة لتشكل مناظر طبيعية خلابة.

وعلى قمة جبل سمحان، على ارتفاع 2,100 متر، تكمن أبرز المشاهد للسحب التي تعانق الجبل.  

ويعد جبل سمحان، الذي يبلغ أقصى ارتفاع له 2,100 متر، من أهم السلاسل الجبلية في محافظة ظفار، كما أنه يضم العديد من السهول التي تتخللها ممرات ضيقة وعميقة يصل بعضها إلى نحو 1,000 متر، وفقاً لموقع وزارة السياحة العمانية.

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تطل قمة جبل سمحان على السحب البيضاء المتشكلة في مشهد يحبس الأنفاس على حد تعبير مدونة رحلات السفر السلوفاكية.



وخلال رحلتها إلى عُمان، قررت المصورة ومدونة رحلات السفر السلوفاكية نيكولا سيكيراكوفا زيارة أهم سلسلة جبلية في محافظة ظفار، أي جبل سمحان.


وتشرح سيكيراكوفا أنه عند زيارة صلالة، لا يجب تفويت المناظر الطبيعية الخلابة، التي توفرها قمة جبل سمحان.


تتميز الإطلالة من على قمة جبل سمحان بالمناظر الطبيعية الخلابة، خاصة خلال ما يعرف محلياً بموسم الخريف .


وتصف سيكيراكوفا المشهد من الأعلى، للمناظر التي يطل عليها جبل سمحان،  بأنها "تحبس الأنفاس"، موضحة: "خاصة عندما تكون فوق السحاب، فإنك تشعر وكأنك في الجنة على الأرض".


وبالنسبة إلى سيكيراكوفا، تتميز قمة جبل سمحان في الأساس بموقعها الذي يوفر إطلالة طبيعية مثيرة للاهتمام، وتؤكد أنه موقع خاص بفضل السحب المتحركة.


يبلغ أقصى ارتفاع لجبل سمحان 2100 متر 
وأرادت مدونة رحلات السفر السلوفاكية أن توثق الإطلالة مع منظر السحب المتشكلة، ولكن الحظ لم يحالفها في أول مرة.


وتوضح سيكيراكوفا: "أردت حقاً أن أرى هذا المنظر مع السحب .. لذلك كان علي أن أعود إلى هناك مراراً وتكراراً". 



وتذكر مدونة رحلات السفر السلوفاكية أنها زارت هذا المكان نحو 10 مرات خلال أوقات مختلفة، على سبيل المثال أثناء غروب الشمس وعند شروق الشمس وفي منتصف النهار. 

 

وقبل مغادرة صلالة، قررت سيكيراكوفا زيارة قمة الجبل للمرة الأخيرة، حينها حالفها الحظ، وتمكنت من مشاهدة منظر السحب من الأعلى.

وتضيف سيكيراكوفا أن المنظر الذي تمكنت من مشاهدته أخيراً كان يستحق عناء زيارة قمة الجبل لمراتٍ عدة. 


وتقترح سيكيراكوفا على من يرغب في زيارة قمة جبل سمحان أن يفكر في التخييم من أجل مشاهدة منظر شروق الشمس الرائع.

 




 

 

المصدر: CNN


 




 

 


 

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