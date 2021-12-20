طرق التعامل مع تأخير أو تأجيل الرحلات الجوية

الوكيل الإخباري - يشعر المسافر بحالة من التوتر والقلق في حالة إلغاء أو تأجيل الرحلات الجوية، إلا أنه من المهم التعامل مع هذه الحالات بمرونة وهدوء من خلال إتباع عدد من النصائح الآتية.

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الطيران في الصباح

يتيح السفر في الصباح الباكر المرونة في حالة تأخير أو تأجيل الرحلات الجوية، وذلك من أجل اللحاق برحلة أخرى.

تسجيل الوصول عبر الإنترنت

تسمح معظم شركات الطيران للمسافر تسجيل الوصول عبر الإنترنت في غصون 24 ساعة من الرحلة، حيث بمجرد تسجيل الوصول، سيتمكن المسافر من الحصول على كافة التحديثات حول الرحلة قبل مغادرة المطار حتى يتمكن للتخطيط وفقًا لذلك.

استخدام حقيبة اليد فقط

قد يكون انتظار استلام الأمتعة المسجلة مهمة تستغرق وقتًا طويلًا للتعامل معها عند تأخير الرحلة أو تأجيلها، وبالتالي هذا يزيد من الشعور بالإرهاق والتعب المضاعف، لذا في هذا التوقيت من المهم الاستعانة بحقيبة سفر واحدة وواسعة تشمل كافة الاحتياجات والملابس والضروريات التي يريدها المسافر خلال فترة السفر.

الاتصال بشركة الطيران

إذا تم إلغاء الرحلة أو تأجيلها، ستكون هناك عادةً قائمة انتظار لإعادة الحجز، من خلال الاتصال بشركة الطيران أثناء الانتظار وذلك لأنها تكون أكثر سهولة ويسرًا من قائمة الانتظار.

التحقق من تأمين السفر

يفضل الحصول على تأمين السفر الذي يعمل بدوره على تغطية كافة التكاليف وتعويض تأجيل أو تأخير الرحلات الجوية، فضلًا عن الاستفادة من التغطية الخاصة لحالات الطوارئ المختلفة التي قد يتعرضها لها المسافر في الرحلات الجوية.

المصدر - سيدتي

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