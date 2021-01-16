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السبت، 16-01-2021 04:51 م

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن أسترالية

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الوكيل الإخباري _ علقت شركة طيران الإمارات أمس الجمعة رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن في أستراليا، حيث تم تشديد قيود السفر في مواجهة ظهور نسخ جديدة متحورة أكثر عدوى من فيروس كورونا.

وأبلغت "طيران الإمارات" التي كانت بين آخر الشركات التي حافظت على روابط مع الساحل الشرقي للجزيرة خلال معظم فترات الجائحة، المسافرين مساء الجمعة بأن عددا من الرحلات المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل ستكون الأخيرة.

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وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إن خدماتها إلى سيدني وبريزبين وملبورن "ستعلق حتى إشعار آخر". وستواصل الشركة تأمين رحلات جوية إلى بيرث (غربي البلاد) لكن إلغاء تلك الرحلات سيقلص بشكل أكبر احتمالات عودة آلاف الأستراليين العالقين في الخارج إلى بلدهم.


وتعليقا على هذا القرار، أعلنت الحكومة الأسترالية عن رحلات جديدة لإعادة مواطنين، موضحة أن الشركات الأخرى التي تواصل هذه الخدمات يمكن أن تتولى المسؤولية.


وأغلقت أستراليا حدودها في مارس منعا لانتشار الفيروس، وذهبت الحكومة إلى حد وضع سقف لعدد المواطنين المسموح لهم بالعودة إلى بلادهم.
والأسبوع الماضي تم خفض عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول الأراضي الأسترالية، وبات من الضروري تقديم اختبار سلبي لكوفيد-19 قبل السفر إلى أستراليا.

 

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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