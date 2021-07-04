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الأحد، 04-07-2021 10:02 ص

'طيران الإمارات' تعلق رحلاتها من وإلى السعودية

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام إماراتية، بأن شركة "طيران الإمارات"، ستعلق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، اعتبارا من اليوم الأحد".

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وبحسب المصادر، فإن "قرار التعليق الذي سيسري اعتبارا من، اليوم الأحد، 4 يوليو 2021، في تمام الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات، جاء وفقا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية"، لافتة إلى أنه "لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى السعودية كوجهتهم النهائية في أو بعد 5 يوليو 2021، للسفر في نقطة انطلاقهم الأصلية".


وأوضحت، أن آخر رحلات "طيران الإمارات" من وإلى السعودية بتاريخ اليوم الأحد، كانت كما يلي:

"دبي، جدة، دبي - EK2805 / EK2806، دبي، الرياض، دبي - EK2817 / EK 2818، دبي، الدمام، دبي - EK2821 / EK2822".


كما كشفت المصادر، أنه وفقا لـ "طيران الإمارات"، "يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز"، في حين أنه "بالنسبة للحجوزات الملغاة، فإن الشركة توفر خيارين أمام العملاء، وهما الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، أو إعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر".

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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