الثلاثاء 26-01-2021
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي للوكيل : 656 مدرسة خاصة استفادت من استدامة

أسعار الذهب الثلاثاء 26/1/2021

الصحة توجه رسالة هامة للأردنيين بسبب كورونا

الصحة تكشف للوكيل حقيقة توقف عمل فرق التقصي الوبائي

الارصاد عن تساقط الثلوج نهاية الاسبوع : المنخفض القادم قد يتطور الجمعة

التحقيق في الحادثة التي هزت جرش

توضيحات هامة للوكيل حول مشاكل تعترض المواطنين عند شراء قطع السيارات المستعملة

لقاء يجمع وزير الخارجية بأمين عام مجلس التعاون الخليجي اليوم

قرارات حكومية هامة تدخل حيز التنفيذ بعد أيام

وفيات الثلاثاء 26/1/2021

الثلاثاء، 26-01-2021 11:20 ص

طيران الإمارات يمدد تعليق رحلاته إلى جنوب إفريقيا

unnamed


الوكيل الإخباري _ كشفت ناقلة “طيران الإمارات”، امس الاثنين، في تحديث نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن رحلاتها إلى جمهورية جنوب إفريقيا ستظل معلقة حتى 4 فبراير 2021.

اضافة اعلان
 

وأضافت الناقلة، أن ذلك جاء تماشياً مع التوجيهات الحكومية الأخيرة التي تقيد دخول المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا إلى دولة الإمارات.

يشار إلى أن “طيران الإمارات” سبق وأعلنت تعليق جميع رحلاتها المتجهة من وإلى جنوب إفريقيا اعتباراَ من 16 يناير إلى 28 يناير 2021، وذلك لأسباب تشغيلية.


وأوضحت أنه لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في جنوب إفريقيا للسفر في نقطة انطلاقهم.


وتابعت: “تأسف طيران الإمارات لأي إزعاج، ويجب على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال الناقلة للحصول على خيارات إعادة الحجز”.


وأكدت طيران الإمارات، على أنها لا تزال ملتزمة بخدمة عملائها في جنوب إفريقيا، وتتطلع إلى استئناف خدمات الركاب عندما تسمح الظروف بذلك.


وأضافت: “نواصل العمل بشكل وثيق مع جميع السلطات ذات الصلة في هذا الصدد، وسنسعى لتزويد عملائنا بأكبر قدر ممكن من الدعم والإشعار”.

 

المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مقاعد-الطائرات-المدنية

كيف تغيرت مقاعد الطائرات المدنية خلال 30 عاما ؟

56h5368536836835683568

تحديث جديد لقائمة الدول المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي دون حجر صحي

20200501_1588328679-979

الكويت تتخذ قرارات صارمة بشأن الرحلات الجوية

الهجرة-الى-استراليا

أستراليا تحدد شروطا للنيوزيلنديين القادمين إليها

flydubai_aircraft_sunset

فلاي دبي الأوروبية تضم وجهات جديدة للمسافرين عبر خطوطها

travel-boarding-pass

مطارات دبي توجّه للمسافرين هذه النصيحة

أخبار متعلقة
1992807 (Custom)

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى أكبر ثلاث مدن أسترالية

QATAR-AIR-WAYS (Custom)

رسميا .. استئناف حركة الطيران القطرية إلى مصر