طيران الخليج تستأنف رحلاتها المباشرة إلى كولمبو

الوكيل الإخباري _ أعلنت شركة طيران الخليج استئناف رحلاتها المباشرة من وإلى مطار بندارانايكي الدولي، بواقع رحلتين أسبوعيتين إلى العاصمة السيرلانكية كولومبو.

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وسوف تسير الناقلة البحرينية رحلاتها إلى الوجهة باستخدام طائرتها الجديدة من طراز إيرباص 320 نيو، وذلك بدءًا من 15 فبراير 2021.



وكانت طيران الخليج قد بدأت بتسيير رحلاتها المباشرة للمرة الأولى بين مملكة البحرين وسريلانكا في عام 1981، وهي واحدة من الوجهات الرئيسة للناقلة في منطقة شبه القارة الهندية.



وتسيّر طيران الخليج رحلاتها حاليًا إلى كل من أبوظبي، دبي، الكويت، الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، مسقط، القاهرة، عمّان، الدار البيضاء، لندن، باريس، فرانكفورت، أثينا، بانكوك، مانيلا ودكا، وعدد من الوجهات في الهند وباكستان.

المصدر : موسوعة المسافر







