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الإثنين، 08-02-2021 10:34 ص

عاصفة ثلجية تتسبب بإلغاء رحلات القطارات في ألمانيا

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الوكيل الإخباري _ ضربت عاصفة من الثلوج ألمانيا خلال الساعات القليلة الماضية صحبتها رياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة، ما أدى لتعطل شبه كامل في حركة القطارات بعدة مدن وولايات في أماكن مختلفة من البلاد.

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تسببت عاصفة ثلجية قوية في حدوث فوضى مرورية في عدة مناطق بألمانيا، كما جرت على إثرها عمليات إنقاذ لعدة أشخاص من قطار معلق وتوقف شبه كامل لحركة القطارات في عدة أجزاء من البلاد.


وألغيت بعض رحلات القطارات المجدولة وسط تساقط أولي للثلوج في غرب ألمانيا في وقت مبكر من اليوم الأحد (السابع من فبراير/ شباط 2021) مع استعداد البلاد لعواصف ثلجية وتساقط ثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.
أزمة في حركة القطارات


وقال متحدث باسم السكك الحديدية في ساعة مبكرة من صباح امس الأحد: "هذا إجراء احترازي"، مشيراً إلى تأثر خدمة الربط من وإلى هاميلن وهيلدسهايم ونينبورج وسيلي وحول هانوفر.


وفرضت قيود كبيرة على حركة السكك الحديدية بين بعض المدن، مثل الطريق بين هامبورغ وولاية شمال الراين ويستفاليا، وبين هامبورغ وهانوفر وبين هامبورغ وبرلين بحسب ما أعلنت شركة دويتشه بان المشغلة للقطارات في ألمانيا على موقعها الإلكتروني.


وكانت طواقم الطوارئ على أهبة الاستعداد في عطلة نهاية الأسبوع حيث أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرات قصوى في عدة أجزاء من البلاد.


وتمكنت قوات الإنقاذ في مدينة فوبرتال غربي ألمانيا من إخراج ستة أشخاص علقوا في قطار معلق بسبب الطقس المتجمد.

 

المصدر : نسمة 


 




 

 


 

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