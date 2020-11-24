عمّان ضمن قائمة أفضل وجهات السفر لعام 2021

الوكيل الاخباري- وضع موقع "لونلي بلانت" السياحي العالمي، العاصمة عمان ضمن قائمة أفضل وجهات السفر على مستوى العالم للعام 2021.

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وكشف الموقع -المرجع الأول للسفر في العالم-، عن تعديل جذري لقائمة أفضل وجهات السفر لعام 2021، التي طال انتظارها بعد أن تعرّض مجال السفر لأكبر تغيير وتعطيل في تاريخه، حيث تميّزت مدينة عمّان في هذه القائمة كواحدة من الوجهات التي تساعد على تغيير وتطوير تجارب السفر.



وذكر الموقع ان ما ميّز عمّان هو أنّها "وجهة مضيافة" مع التركيز على التنوع والشمولية، حيث تستعرض القائمة الصادرة عن الموقع، الأشخاص ومكاتب السياحة والوجهات السياحية الذين يمثّلون قصصاً وتجارب شاملة لمجموعة متنوعة من الناس حول العالم بأسلوب يضمن تمثيل كافة الأعراق والأجناس فيما يتعلق بالسفر.



وقال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات في بيان اليوم الثلاثاء، إن تَصَدُّر العاصمة عمان ضمن القائمة الصادرة عن مؤسسة عالمية وراقية وموثوقة بهذا الشكل إنجاز حقيقي للأردن، اضافة إلى أن هذه التسمية ستلعب دوراً أساسياً في زيادة عدد السياح الجدد للأردن، حيث تستقبل عمّان اعدادا كبيرة من زوّار المملكة، وهو فخر لنا أن تحظى عمّان بهذه السمعة الطيبة كوجهة سفر شمولية.



وتابع "ان عمّان موطن لعدد من مواقعنا التاريخية وقد بدأت تشتهر بتنوّعها في تجارب الطعام والتسوق، ففيها مزيج عالمي ومحلي وفيها الاسواق القديمة ومراكز التسوق في الأجزاء المعاصرة".



من جهته، قال المدير التنفيذي لموقع "Lonely Planet" لويس كابريرا "سيكون للسفر أهمية غير مسبوقة في عام 2021، وتعمل قائمة "أفضل ما في السفر لعام 2021" على إبراز الأشخاص والمواقع والمنظمات الذين يجعلون السفر تجربة غامرة بالإيجابية، الأمر الذي نحن بأمسّ الحاجة إليه في عام تعطّل السفر فيه بسبب جائحة كورونا".



واضاف "تعكس القائمة كيفية مساهمة السفر في عوامل الاستدامة ودعم المجتمع والشمولية وتستعرض الطريقة المثلى لاستكشاف العالم بأسلوب يتسم بالمسؤولية، فبعد عامٍ تسبب باضطراب في عالم السفر، جاءت قائمة أفضل ما في السفر الصادرة عن Lonely Planet كرمزٍ لالتزام المؤسسة تجاه هذه القيم".

المصدر: بترا



