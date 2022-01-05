عناوين سياحية جذابة في مانيلا عاصمة الفلبين

الوكيل الإخباري - تعتبر أماكن الزيارة في مانيلا كنزًا دفينًا من الرؤى والمعرفة التاريخية، ذات أهمية ثقافية كبيرة. تصور الأماكن في مانيلا ملاحم الماضي، وتوفر مناظر خلابة جذابة وتتيح للسائحين الانخراط في أنشطة تتضمن المرح والمتعة.

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في الآتي، جولة على أشهر الأماكن السياحية في مانيلا عاصمة الفلبين :

ريزال بارك



ريزال بارك هي أكبر حديقة عامة في المدينة وهي عزيزة جدًا على الفلبينيين نظرًا لأهميتها التاريخية. إنها واحدة من أفضل الأماكن للزيارة في مانيلا بالفلبين. الحديقة هي المكان الذي تم فيه إعدام بطلهم القومي، خوسيه ريزال. اليوم، تنتشر الحديقة على مساحة 140 فدانًا وتضم حدائق زينة جميلة وتماثيل لشخصيات تاريخية وبحيرة مركزية مع نوافير موسيقية.

حصن سانتياغو



يعد حصن سانتياغو من الأماكن الأولى لزيارة مترو مانيلا. تم الانتهاء من بناء الحصن في عام 1593 ويقع في مدينة إنتراموروس القديمة المسورة. تحتوي الجدران الحجرية للقلعة على العديد من الهياكل بما في ذلك ضريح ريزال الشهير المخصص لريزال. شهد الحصن شكلًا تاريخيًا للمدينة منذ الغزو الإسباني إلى الحرب العالمية الثانية. إنها واحدة من أفضل الأماكن السياحية في مانيلا مع الأصدقاء، حيث إن المنطقة ليست مليئة بالتاريخ فحسب، بل إن هندستها المعمارية القديمة تجعل من أماكن التصوير رائعة، كما أنها مدرجة في مشاهدة معالم مانيلا لكل مسافر.

حديقة مانيلا أوشن



تعد حديقة مانيلا أوشن من أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها في مانيلا. تحتوي الحديقة على العديد من عوامل الجذب لدرجة أن قضاء يوم في الحديقة لن يكون كافيًا. أهم ما يميزه هو Oceanarium الذي يضم أكثر من 14000 حيوان عبر 270 نوعًا بحريًا، مما يجعله أحد أكبر أحواض السمك في العالم.





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