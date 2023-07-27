الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

لافروف: يجب على روسيا تعزيز حضورها الإعلامي في الدول الإفريقية

الملك يؤكد عمق العلاقات التاريخية الأردنية البريطانية

الملك يعزي هاتفيا رئيس دولة الإمارات بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

النواب يقر رسمياً قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023

ورشة حول الخدمات البلدية الإلكترونية في الكرك

غرامة لا تزيد عن 50 ألف دينار عقوبة اغتيال الشخصية

اختتام دورة خاصة بالقسم النسائي في القوات الخاصة الملكية

صندوق الائتمان العسكري يوزع أرباح النصف الأول لعام 2023

الخميس، 27-07-2023 04:15 م

فرنسا تسمح بالسباحة في نهر السين بعد 100 عام من الحظر

e0341830-2ae2-11ee-ab60-d7d745a533c2


الوكيل الإخباري - مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية بعد عام، تدخل باريس المرحلة الأخيرة في تنظيف نهر السين ليشهد قريبًا عودة السبّاحين والغوّاصين إليه.

اضافة اعلان


وكانت السباحة في النهر الذي يشقّ المدينة قد حُظرت لمدة قرن بسبب قذارة المياه، لكن من المقرّر عودتها باعتبارها أحد الموروثات الأساسية للألعاب، بفضل تجديد النهر الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار يورو "أي 1.6 مليار دولار"، وقوبل بالترحيب عالميًّا باعتباره مشروعًا ناجحًا.


ومن المقرّر أن تقام في نهر السين بوسط باريس ثلاثة أحداث هي: الألعاب الأولمبية، والألعاب البارالمبية - الترياتلون والسباحة الماراثون - والبارا-تريثلون.

 

ومع حلول عام 2025 سيكون من الممكن وصول السباحين إلى ثلاث مناطق سباحة في الهواء الطلق.


ويتوقّع بيير رابادان، نائب عمدة باريس المسؤول عن الأولمبياد؛ أن يرى الناس "رياضيين يسبحون في نهر السين بدون مشاكل صحية، وسيمنحهم هذا الثقة في أنفسهم لبدء العودة إلى نهر السين. هذه مساهمتنا في المستقبل".


وشهدت باريس، مثل العديد من المدن الغربية، تدهورًا شديدًا في جودة نهرها؛ بسبب مياه الصرف الصحي في المنبع، ومتطلبات الصرف الصحي للسكان المتزايدين.


وكانت معاناة الحياة البحرية شديدة إلى درجة أنه لم تسجل في الستينيات سوى ثلاثة أنواع فقط من الأسماك في المدينة.

 

سبق 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ee806cee-5a5e-4990-b492-b86a0d9d5b6d

أخطاء يجب تجنبها عند السفر بمفردك

94648

هام للمسافرين.. طرق ونصائح لاسترجاع تأمين حجز الفندق

268146

جولة على أجمل البلدان الباردة في الصيف

267023

طرق ونصائح هامة للمسافرين تساعد في التخلص من فوبيا السفر

265874

إرشادات ونصائح هامة وأساسيّة للاستمتاع بسياحة الجزر

265675

زوروا أشهر وأجمل المدن السياحيّة الجاذبة في المغرب