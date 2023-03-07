فندق فورسيزونز عمان يحتفل بمرور 20 عاماً من الفخامة

الوكيل الاخباري - يحتفل فندق فورسيزونز عمان بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسه كواحد من أكثر وجهات الضيافة شهرةً في الأردن. فقد أُسِّسَ الفندق المكون من 15 طابقاً في مايو 2003 كأول فندق فاخر على الإطلاق في العاصمة عمان، ويُجسِّد اليوم منارة لأناقة حظيت باستحسان المسافرين من جميع أنحاء العالم، واحتلت مكانتها في قمة مشهد الضيافة محليا.



يقع فندق فورسيزونز عمان في أعلى تلال عمان السبعة، بين منطقتي عبدون والصويفية، ويُشكِّلُ وجهة ضيافة تتمتع بسهولة الوصول إلى مناطق الجذب المحلية، ما يجعل الفندق نقطة انطلاق مثالية يمكن من خلالها استكشاف ما يحويه الأردن من أماكن ساحرة.



وقد شهد هذا الفندق المميز مؤخراً عملية تجديد شاملة، ما يمهد الطريق لبدء الفصل التالي من قصة نجاحه بناءً على إرث من التميز يمتد لعقدين من الزمن. وفي عام 2022، أصبح فندق فورسيزونز عمان الفندق الأول والوحيد في الأردن الذي يحصل على تصنيف فوربس ضمن فئة الخمس نجوم، كما أُعلن مؤخراً عن احتفاظه بهذا اللقب المرموق للعام الثاني على التوالي.



وبهذه المناسبة، قال كارلو ستراغوتو، المدير العام في فندق فورسيزونز عمان: "سعينا منذ أن فتحنا أبوابنا لأول مرة قبل عشرين عاماً لإيجاد تجارب أصيلة لضيوفنا تُجسد جوهر هذه الوجهة العريقة. ونحن فخورون بكل ما تم تحقيقه خلال العقدين الأولين للفندق، وممتنون للثقة المستمرة لشركة البحر الأبيض المتوسط للاستثمار السياحي في قدرتنا على إسعاد ضيوفنا باستمرار. وأود أن أشكر فريقنا بأكمله على شغفهم الحقيقي والكبير لتقديم الضيافة المميزة في فورسيزونز، كما أود أن أتوجه بالشكر أيضاً لضيوفنا من كل مكان والذين نتطلع إلى مشاركة العديد من اللحظات المميزة معهم خلال السنوات المقبلة".



يشار إلى أنه تم الانتهاء من تجديد فندق فورسيزونز عمان في عام 2021 من قبل شركة تصميم الفنادق العالمية، ريتشموند إنترناشيونال، والتي صممت الديكورات الداخلية المميزة عند افتتاح الفندق لأول مرة قبل 20 عاماً وحملت رؤيتها الأصلية إلى العصر الحديث بأسلوب مذهل. فقد جُدد شكل ومظهر الفندق لخلق بيئة ترحيبية تتميز بالألوان والقوام والمواد المستوحاة من المناظر الطبيعية المهيبة المحيطة بمدينة عمان.



وبهذه المناسبة، قال هاني القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأبيض المتوسط للاستثمار السياحي (ميتيكو): "تفخر شركة ميتيكو بامتلاكها عنوان الضيافة الفاخرة الرائد في عمان منذ افتتاح الفندق عام 2003. ومنذ ذلك الحين، اكتسب فندق فورسيزونز عمان سمعة طيبة كواحد من أنجح الفنادق في المملكة، ولتعزيزه قطاع السياحة المحلي والمساهمة في إثراء قطاع الخدمات في البلاد. ونود أن نشكر كل من شارك في تأسيس هذا الصرح ليكون علامة فارقة في قطاع الضيافة تمزج بنجاح بين التصميم المعاصر الأنيق والتقاليد التي تشتهر بها الضيافة الأردنية الأصيلة".

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وعلى مدار العشرين سنة الماضية، حصل فندق فورسيزونز عمان على مجموعة من الجوائز الدولية المرموقة؛ ففي عام 2022، أُضيف الفندق إلى قائمة دليل فوربس للسفر ضمن فئة الخمس نجوم، وجاء في المرتبة الرابعة في قائمة "السفر والترفيه" لأفضل فنادق المدن في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وفي العام السابق، تُوِّج الفندق بجائزة أفضل فندق لرجال الأعمال في عمان من قبل بزنس ترافلر الشرق الأوسط، وفاز بجائزة اختيار المسافرين لعام 2021 من تريب أدفايزر، ما وضع الفندق ضمن أفضل 10 في المئة من الفنادق في جميع أنحاء العالم.



كما حصل مطعم براسيري لاكابيتال في الفندق على جائزة اختيار المسافرين لعام 2021، ما يعكس مكانته كأول براسيري أصيل في الأردن ومكان مفضل لتناول الطعام في المدينة. ويتميز لاكابيتال بتصميمات داخلية أنيقة من قبل شركة التصميم المشهود لها دولياً AvroKO، ويُجسد روح المقهى الصغير الفرنسي الكلاسيكي، ويقدم كلاسيكيات محدثة مع نكهات عصرية. ويمكن لرواد المطعم أيضاً الاختيار من بين مجموعة لذيذة من شرائح اللحم والمأكولات البحرية في فايف لاونج آند جريل، والذي يضم منطقة تراس في الهواء الطلق، ومن المقرر أن يخضع لعملية تجديد شاملة في أبريل حيث سيشهد تقديم الفن الأردني الأصيل وحديقة الأعشاب والأشجار المزهرة. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة إفطار لذيذة أو وجبة فطور أو غداء في مطعم Olea، وتذوق الأطباق المحلية المميزة بما في ذلك المنسف الأردني الشهير في The Foyer Lounge طوال اليوم.



ويضم فندق فورسيزونز عمان أكبر قاعة احتفالات في المدينة عمان وتراساً كبيراً تحيط به المساحات الخضراء المورقة، ويعتبر المكان الأكثر شهرة لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية ومؤتمرات الأعمال؛ إذ يُمكن أن تستوعب قاعة الاحتفالات الكبرى، التي تبلغ مساحتها 1100 متر مربع، أكثر من ألف ضيف. كما تتوفر مجموعة واسعة من الغرف ومساحات الاجتماعات لتلبية المناسبات من جميع الأنواع والأحجام بمساحة إجمالية تزيد عن 3000 متر مربع.



ويمكن لضيوف الفندق الاستمتاع بمجموعة من المرافق الترفيهية الاستثنائية بما في ذلك أحواض السباحة الداخلية والخارجية، ومركز للياقة البدنية والذي تبلغ مساحته 350 متر مربع، ويتميز بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف مع إطلالات بانورامية على المدينة القديمة الساحرة في عمان. وللحصول على أقصى درجات الاسترخاء كما هو الحال في المنتجعات الراقية، يقدم السبا الفاخر في الفندق مجموعة من جلسات المساج العلاجية والمجددة للنشاط، والتي يستفيد الكثير من الضيوف منها بفضل الفوائد الناجمة عن استخدام ملح البحر الميت والعلاجات المشتقة من الطين.



ويمكن لضيوف فورسيزونز الذين يتطلعون إلى تجربة سحر الأردن المشاركة في سلسلة من المغامرات، بما في ذلك المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات والتخييم والأنشطة الثقافية في مدينتي أم قيس وبيلا التاريخيتين وحولهما. ويتم تقديم هذه الرحلات بالشراكة مع مزود الرحلات المستدامة Baraka Destinations والتي توفر للضيوف فرصاً فريدة لتجربة كل شيء من تربية النحل وقطف الزيتون إلى الفنون والحرف التقليدية. كما يسعى فورسيزونز إلى الترويج لأعمال الفنانين والحرفيين المحليين الموهوبين من خلال عرض أعمالهم في جميع أنحاء الفندق، بما في ذلك قطع من معرض الفنون المحلي Foresight32.



وتأكيداً على مكانة الأردن كوجهة مميزة للزيارة، شارك فندق فورسيزونز عمان مرتين في خط سير رحلة فورسيزونز للطائرات الخاصة، كجزء من رحلة "المستكشف القديم"، والتي مكّنت الضيوف من تجربة مغامرة لا تنسى لمدة ثلاثة أيام في موقع البتراء الأثري الشهير عالمياً وصحراء وادي رم. كما استمتع الضيوف بأمسية من الضيافة على الطراز البدوي مع حفل شواء بإشراف الشيف الأردني خلدون المومني، وحفل عشاء أعده الشيف الأردني لؤي علي، والذي أقيم في أحد المواقع التي ظهرت في فيلم ديزني المقتبس من فيلم الرسوم المتحركة "علاء الدين".



كما استضاف الفندق بنجاح فعالية تقديم الطعام في أجواء خارجية لأكثر من 100 ضيف في مدينة جرش القديمة، حيث تقع هذه الوجهة الرائعة على بعد 45 كم شمال عمان وتتميز بسلسلة متصلة من الحضور البشري يعود تاريخها إلى أكثر من 6500 عام، وتعتبر من بين أفضل مدن المقاطعات الرومانية القديمة المحمية في العالم. وتعكس الهندسة المعمارية للمدينة ولغاتها فترة امتزجت وتعايشت فيها الثقافات اليونانية الرومانية والتقاليد القديمة للشرق العربي.



وبناء على إرثه الذي يمتد لعقدين من الزمن كجزء أساسي من النسيج الثقافي في عمان، أطلق فندق فورسيزونز عمان سلسلة من المبادرات المستهدفة دعم المجتمع المحلي. وتشمل هذه الشراكات بنك الطعام الأردني، ومؤسسة الحسين للسرطان، ومؤسسة العجلات الخضراء، ومؤسسة نهر الأردن، وجمعية زهرة الياسمين الخيرية. وانعكاساً للالتزام العالمي لعلامة فورسيزونز التجارية بالاستدامة، شرع الفندق أيضاً في سلسلة من البرامج البيئية المصممة للحفاظ على الطاقة، والحد من النفايات، وضمان توفر الخيارات الصديقة للبيئة مثل محطات شحن السيارات الكهربائية.



ويُعد فندق فورسيزونز عمان أيضاً وجهة عمل وتوظيف رائدة في المجتمع الأردني. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شكّل الأردنيون من 97٪ إلى 98٪ من أعضاء فريق الفندق البالغ عددهم 415 موظفاً يفخر الفندق بمشاركة معرفتهم المحلية الأصيلة مع الضيوف من خلال تقديم النصائح حول أفضل الطرق لاستكشاف الأماكن الساحرة في المملكة ومناطق الجذب التي لا يمكن تفويتها.



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