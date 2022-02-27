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الأحد، 27-02-2022 09:14 ص

فنلندا تعتزم إغلاق سمائها أمام الطائرات الروسية

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير المواصلات والاتصالات الفنلندي تيمو هراكا أن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وكتب الوزير عبر "تويتر" اليوم الأحد: "فنلندا تستعد لإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية".

بذلك ستصبح فنلندا الدولة الـ11 التي تغلق أجواءها أمام روسيا، بعد أن قامت بذلك بريطانيا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك وإستونيا وأوكرانيا.

ويوم الجمعة منعت فنلندا والسويد طائرة مدنية تابعة للرئاسة الروسية، كانت تقل وفدا برلمانيا برئاسة رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، من عبور مجالهما الجوي.

وذكرت قناة ARD الألمانية أمس السبت أن دول الاتحاد الأوروبي ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، دون أن يحدد الموعد المقرر لتطبيق الحظر.

من جهتها أعلنت روسيا عن إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات الدول التي فرضت إجراءات تقييدية على رحلات طيرانها المدني.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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