قبرص وجهة هواة الثقافة والآثار

الوكيل الإخباري - تقع قبرص، في أقصى الشرق في البحر الأبيض المتوسط، وهي تزخر بالمعالم التاريخية والأسطورية والثقافية، حيث يمكن للزائرين الاستمتاع بالعديد من المواقع الأثرية، فضلاً عن الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية.

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أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في قبرص:

قلعة سانت هيلاريون

تربض قلعة سانت هيلاريون على قمة صخرة قبالة الساحل الشمالي لقبرص، وهي أفضل قلعة تم الحفاظ عليها من بين تحصينات القرن الحادي عشر بالجزيرة. يؤدي الدرج المرمم إلى برج حراسة على قمة تل حيث يمكن للزوار الاستمتاع بإطلالة بانورامية على الجبال والوديان والخط الساحلي.

شبه جزيرة كارباس



أجمل منطقة في قبرص هي شبه جزيرة كارباس المنعزلة والوعرة، والتي تمتد من الشواطئ الذهبية المدعومة بالتلال الوعرة في الشمال الشرقي من الجزيرة (في شمال قبرص).

إنها أقل منطقة في قبرص مع المشي لمسافات طويلة والقرى الجذابة والمواقع التاريخية المخفية بوفرة. هذا هو المكان الذي تحتاج إلى التوجه إليه إذا كنت ترغب في تجربة حياة الجزيرة القديمة غير المكتشفة وغير المطورة.

سلاميس القديمة



هذا الموقع الأثري الضخم هو موطن لثروة من الآثار الرخامية ويصنف هناك مع كوريون القديمة كأفضل موقع تاريخي على الجزيرة.

يعد التجول على طول المسارات الترابية لسالميس بين مجموعات من الأطلال من فوضى من فترات زمنية مختلفة درسًا في التاريخ الواسع لقبرص.

بوليس



تقع بوليس على المنحدر حيث تنحني البراري الوعرة لشبه جزيرة أكاماس إلى الساحل الشمالي، وهي مدينة ساحلية هادئة ومشرقة بالشمس تجتذب الزوار. الموقع محاط بالتلال الممتدة من أشجار الأوكالبتوس والصخور الساحلية المغبرة،

المصدر - سيدتي

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