قصر كنسينجتون يفتح أبوابه لزيارة تمثال الأميرة ديانا

الوكيل الإخباري - من المقرر أن يتم فتح أبواب قصر كنسنجتون للزوار للإستمتاع برؤية تمثال الأميرة ديانا الأسبوع المقبل مع ذكرى وفاتها، الذي سبق وأزاح الستار عنه الأميران ويليام و"هاري الشهر الماضي، حيث سيشهد يوم الثلاثاء المقبل 31 أغسطس مرور 24 عامًا على حادث السيارة المميت للأميرة الراحلة في باريس عام 1997، بحسب موقع "The sun".

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وعلى عكس ما هو جارٍ - حيث يعمل قصر كنسينغتون وحدائقه في ساعات عمل مخفضة من الأربعاء إلى الأحد فقط بسبب الوباء – أعلنت مؤسسة القصور الملكية التاريخية (هي مؤسسة خيرية مستقلة تدير بعض القصور الملكية غير المأهولة في المملكة المتحدة) أنه تم اتخاذ ترتيبات خاصة للسماح للزوار بمشاهدة النصب التذكاري للأميرة "ديانا" حول حديقة سنكن من 3 مساءً إلى 5 مساءً يوم الثلاثاء، وذلك خصيصًا بمناسبة ذكرى وفاها في هذا اليوم.

قال متحدث باسم مؤسسة القصور الملكية التاريخية عن افتتاح الذكرى الخاصة يوم الثلاثاء: "نقر بأنه سيكون هناك اهتمام بمشاهدة التمثال في ذلك اليوم الدخول للقصر مجاني ولا يحتاج إلى حجز ولكن لن يتمكن الزوار من الاقتراب من النصب التذكاري أو ترك الزهور.





تم كشف النقاب عن التمثال البرونزي من قبل الأخوين "وليام" و"هاري" - على الرغم من علاقتهما المضطربة – في الأول من يوليو، وذلك بمناسبة عيد ميلاد والدتهما الستين.

وفي الوقت الذي تم فيه الكشف عن التمثال، أوضح قصر كنسينغتون: "استندت الصورة وأسلوب الملابس إلى الفترة الأخيرة من حياة الأميرة "ديانا" حيث اكتسبت الثقة في دورها كسفيرة للقضايا الإنسانية، ويهدف التمثال إلى نقل شخصيتها وعطفها.

في التمثال تظهر "ديانا" وهي ترتدي بلوزة بأزرار وتنورة بحزام، محاطة بثلاثة أطفال، حيث يرمز الأطفال الموجودون في التمثال إلى عالمية عملها وتأثيرها على الأجيال كما يعكس التمثال أيضًا دفء وأناقة وطاقة ديانا، بالإضافة إلى التأثير الذي تركته على الكثير من الناس.

المصدر - سيدتي

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