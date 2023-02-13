كل ما تريدين معرفته حول السفر مع الحيوانات الأليفة

الوكيل الإخباري - قد يبدو الأمر مخاطرة لمن يريدون السفر للمرة الأولى مع كلبهم على الطائرة، فالأمور تبدو معقدة والتساؤلات كثيرة خاصة بالنسبة للمسافرين لأول مرة مع الحيوانات الأليفة، هل الطائرة مكان آمن للكلب؟ هل هناك قواعد وضوابط معينة أم أن الأمر بسيط للغاية.

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بالنسبة للمبتدئين، يعد السفر مع الكلاب بالتأكيد أكثر تعقيداً وأكثر تكلفة من الطيران دون حيوانات أليفة، وهناك الكثير الذي يجب مراعاته قبل اصطحاب الكلاب على متن الطائرات.



إليك كل ما تحتاج إلى مراعاته قبل السفر مع الحيوانات الأليفة٬ بدءاً من كيفية حجز الرحلة وانتهاءً بنوع الأوراق المطلوبة.



أولاً استخرج جواز سفر للكلب ثم:

1- اتصل بقسم الحجز الخاص بشركة الطيران التي ستحجز أوراقك عليها، وأخبرهم عن نيتك في اصطحاب الكلب وهم بدورهم سيطرحون عليك بعض الأسئلة ويرشدونك إلى أفضل الحلول.

2- يجب أن يكون مع الكلب أو الحيوان الأليف عامة شهادة تطعيم صحية سارية المفعول.

3- لا يجب أن يقل عمر الكلب عن 8 أسابيع/ شهرين عند السفر.

4- بحسب قوانين بعض الشركات سيتعين عليك أن تمضي لها إقراراً بإخلاء مسؤوليتها حال ضياع الكلب أو تعرضه لأي أذى خلال الرحلة.

5- يجب عليك إدراك أن الحيوانات الأليفة خاضعة للوائح الجمركية ببلد العبور وجهة الوصول.

6- يجب تقديم السجل الصحي للكلب.

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7- الحرص على اصطحاب ما يكفي الكلب من طعام خلال الرحلة.

8- تتغير الجمارك المدفوعة على الكلب من بلد لبلد آخر ومن شركة طيران لأخرى لذلك الاستفسار مباشرة حل أفضل.

9- يسمح باصطحاب بعض أنواع الكلاب مع المسافر في المقصورة.

10- بعض الشركات لديها ملاحظات على وزن الحيوان، وتشترط ألا يزيد وزنه عن حد معين وكذلك أبعاد القفص.

11- قبل رحلتك، قم بإجراء بحث شامل عن مطارات المغادرة والوصول ، مع إيلاء اهتمام وثيق لأي مناطق لإغاثة الحيوانات الأليفة.

زهرة الخليج

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