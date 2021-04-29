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الخميس، 29-04-2021 09:42 ص

كوريا الجنوبية تفتتح مركزا جديدا للترويج لصناعة السياحة

كوريا


الوكيل الإخباري - أعلنت العاصمة الكورية سيئول عن افتتاح مركز سياحي جديد، اليوم الخميس، بهدف تنمية وتطوير صناعة السياحة في كوريا الجنوبية.

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ويقع المركز "Seoul Tourism Plaza" داخل مبنى جيمشيل في قلب حي جونغ رو، ويمتد عبر طوابق البناء، من الأول والرابع إلى الحادي عشر، ويحتوى على مركز للمعلومات السياحية ومتجر للهدايا التذكارية في الطابق الأول ومكاتب للمنظمات السياحية المختلفة والجمعيات والشركات الناشئة في الطوابق العليا، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.


وقالت الحكومة إن المركز يهدف إلى مساعدة شركات السياحة المحلية على تخطي أزمة كوفيد-19 وقيادة التغيرات السريعة التي تشهدها الصناعة.


وقالت حكومة المدينة إن خدمات المركز الـ3 الأساسية، والتي سيتم التركيز عليها، هي تقديم المساعدة لشركات السياحة التي تضررت من جائحة كورونا، وتقوية التعاون بين الجمعيات ذات الصلة وتوسيع الفرص السياحية للمواطنين.


ويتعاون في المركز، كل من منظمة سيئول للسياحة التابعة لحكومة المدينة، وجمعية سيئول للسياحة ورابطة آسيا للسياحة الداخلية، وشركة تسويق محلية تمثل هيئة السياحة الأسترالية، ووكالة السياحة الحكومية.


وصرحت حكومة المدينة بأنه تم تأسيس المركز استجابة لدعوات الصناعة لإنشاء مركز سياحي في العاصمة، بعد أن انتقلت منظمة السياحة الكورية الحكومية إلى وونجرو بإقليم كانغ وون في عام 2015.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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