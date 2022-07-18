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الإثنين، 18-07-2022 04:26 م

كوستاريكا وجهة مثالية لعشاق المواقع الطبيعية

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الوكيل الإخباري - تزخر كوستاريكا بمناطق الجذب الطبيعية، مع البراكين والشواطئ والغابات والحياة البرية. يجذب هذا البلد الكثير من مراقبي الطيور ومحبي ركوب الأمواج والرحالة. في الآتي، أجمل الأماكن الطبيعية الجديرة بالزيارة في كورستاريكا.

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متنزه براوليو كاريو الوطني
يقع متنزه براوليو كاريو الوطني على بعد 30 دقيقة بالسيارة من سان خوسيه الصاخبة، ويضم الجبال الوعرة والشلالات والأودية والبراكين والغابات المطيرة البكر. يعني قرب المتنزه من البوابة الرئيسية للبلاد أنها طريقة سهلة لمشاهدة بعض النباتات والحياة البرية الفريدة في كوستاريكا.

 

متنزه رينكون دي لا فيجا الوطني

يعد متنزه رينكون دي لا فيجا الوطني هو عامل الجذب الرئيسي في هذه الحديقة. من أكثر الأشياء شيوعًا التي يمكنك القيام بها هو التنزه إلى القمة. يغادر هذا المسار البالغ طوله 9.6 كيلومترات من Las Pailas ويمر عبر مجموعة متنوعة من النظم البيئية أثناء صعوده إلى القمة. 

 

حدائق شلال لاباز

هذه الحديقة الطبيعية المملوكة للقطاع الخاص هي معلم جذب يجب مشاهدته في كوستاريكا. تنتشر الحديقة على مساحة 70 فدانًا، وهي موطن لمجموعة واسعة من الحياة البرية بما في ذلك القرود والفراشات والطيور الطنانة وغيرها.

 

سيدتي

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