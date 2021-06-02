الأربعاء 02-06-2021
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الأربعاء، 02-06-2021 12:00 م

كيف تحافظ على هدوء طفلك على متن الطائرة؟

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الوكيل الإخباري - للأم والأب المسافرين مع طفلهما الاستعداد لذلك بشكل صحيح، تلافياً لئلا يفقدا السيطرة عليه على متن الطائرة، حيث يشعر الطفل ربما بالخوف أو الملل فيتسبب بإزعاج كبير لهما وللركاب .

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اهم الطرق للحفاظ على هدوء طفلك عند السفر على متن الطائرة :

 

1 - الألعاب والأنشطة اليدويّة

الألعاب مفيدة لنمو الطفل، وعلى متن الطائرة، هناك مجموعة لا حصر لها من الألعاب، بخاصّة الإلكترونيّة منها.
من جهة ثانية، أظهرت دراسة أجرتها "الخطوط الجوية البريطانية" عن الأنشطة اليدوية على متن الطائرة، أن النشاط الأكثر شيوعاً هو لعبة الصلصال، التي تتيح للأطفال الاستفادة من خيالهم لإنشاء كائنات أو شخصيات أو حيوانات ثلاثية الأبعاد، يمكن في هذا الإطار للأمّ التوجيه إلى صنع حيوان باستخدام الصلصال ربما سيلتقي به الطفل في وجهة السفر، أمّا للطفل الأصغر سنّاً، ستكون الألعاب المهارية، مثل: الأربطة أو التضمين أو الألعاب المغناطيسية موضع ترحيب. بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، فإن التلوين وصنع الأساور البرازيلية والأوريغامي وغيرها من الحرف اليدوية ستجعلهم منشغلين أثناء الرحلة.

 

2-قراءة الكتب

إذا كان الطفل معتاداً على القراءة، فسيكون قادراً على الاستفادة من ساعات الرحلة على متن الطائرة ليغمر نفسه في كتاب جيد عن موضوعه المفضل، أمّا إذا كان لا يحب القراءة أو لا يزال صغيراً جداً، فالأمر متروك لك لإخباره بالقصص عن الرحلة، الكتاب الذي يتحدث عن الوجهة المقصودة وشعبها ونباتاتها وحيواناتها سيكون خيارًا جيداً، وفي هذا الإطار، يفيد شراء الكتب التي تحتوي على الكثير من الصور للأطفال الصغار، مع حثّهم على التحدث عما اكتشفوه في الكتب. ستسمح الكتب لهم أيضاً بأن يكونوا واثقين لمجرد وصولهم إلى الوجهة لأنهم سيشعرون أنهم يعرفون المكان قليلاً بالفعل.

3-تقديم الحلوى
قد لا يرغب الأهل في تناول صغارهم الكثير من الحلوى، لكن لا مانع من كسر القواعد خلال العطلات، ولذا ينصح بتقديم مجموعة صغيرة من الحلويات في الرحلة .

 

المصدر - سيدتي  

 






 




 

 


 

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