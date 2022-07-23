لا تترددي في الزيارة.. هذه أفضل مدن في آسيا

الوكيل الإخباري - كان العديد من المسافرين حريصين على العودة إلى مدنهم المفضلة في آسيا، والتي تم إغلاقها أمام الزوار خلال جائحة "كوفيد-19"، لذلك ليس من المستغرب أن الإعلانات الأخيرة بأن اليابان، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، وفيتنام، وغيرها تسمح الآن بالسياحة، وأصبحت مصدر ارتياح مرحب به.

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قبل اختيار وجهتكِ القادمة من دول آسيا، عليكِ معرفة أفضل المدن في هذه القارة الواسعة، تابعي القراءة للحصول على القائمة الكاملة لأفضل مدن آسيا.



1 . أوبود - إندونيسيا

مع مزيج من المعابد المذهلة والغابات المطيرة والشواطئ ذات الرمال البيضاء ووسط مدينة مزدهر، فإن أوبود لديها ما يناسب الجميع، إذ تعد وجهة فريدة خاصة عندما تبحث عن شيء يتمتع بزاوية صحية، حيث تضم أوبود بعضاً من أفخم المنتجعات في العالم، بالإضافة إلى تمتعها بثقافة غنية بشكل لا يصدق، مع رحلات تسوق استثنائية.

2. شيانغ ماي - تايلاند

شيانغ ماي هي أرض الجبال الضبابية وقبائل التلال الملونة، وملعب للمسافرين المتمرسين ومرح للمغامرين، في رحلة إلى هذه المدينة، يمكن للمسافرين الفضوليين توسيع آفاقهم من خلال دورات التدليك والطهي التايلاندية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والتحف، كما يوجد الكثير من أماكن الحياة الليلية النابضة بالحياة والمطاعم الممتازة المتخصصة في المأكولات المحلية.

3. جايبور - الهند

تسمى جايبور والمدينة الوردية، وهي عاصمة ولاية راجستان الملكية، إلى جانب دلهي وأغرا، حيث تشكل المثلث الذهبي، وتعتبر واحدة من أشهر الدوائر السياحية في البلاد.

4. أوساكا - اليابان

لا تبعد أوساكا سوى مسافة قصيرة عن طوكيو، عن طريق قطار شينكانسن، لكنها تتمتع بشخصية مختلفة تماماً عن العاصمة اليابانية، فهي منطقة مليئة بالحياة الليلية المثيرة والطعام اللذيذ والسكان المحليين الودودين الذين يتحدثون مباشرة مع السياح والزوار.

5. سييم ريب - كمبوديا

سييم ريب هي مدينة مُبهجة تحتضن المسافرين، وكانت هذه المنطقة موقعاً للعواصم المتعاقبة لإمبراطورية الخمير من القرن التاسع إلى القرن الخامس عشر، وتقع الأطلال المعروفة باسم حديقة أنغكور الأثرية، على بعد حوالي أربعة أميال شمال وسط المدينة.

زهرة الخليج

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