ليبيا .. رحلة في الصحراء مع انتعاش السياحة الداخلية

الوكيل الاخباري - في أجواء من الحماس، انطلقت رحلة "سلام" ما كانت ممكنة قبل أشهر، وهي تضمّ مشاركين من شرق ليبيا، وغربها، وجنوبها، لاستكشاف بلدهم في سياحة داخلية، تشهد انتعاشاً في هذا البلد، على الرغم من التحديات المرتبطة بالوضع الأمني وتداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).
تجمّع المشاركون بالرحلة في النقطة المحددة في القريات، المنطقة شبه الصحراوية التي تحيط بها الجبال، وتعد واحدة من البوابات المؤدية إلى قلب الصحراء الليبية. وهي تربط مدن الشمال بمدن الجنوب وتبعد 300 كلم جنوبي العاصمة طرابلس.
صباح الخير— خالدابراهيم الحسناوي (@alhajaj83) December 9, 2020
لحظة إنطلاق رحلة لمة خوت التي تنظمها جمعية الحمادة الحمراء والوجهة لجبال أكاكوس وبحيرة قبرعون والإنطلاقة كانت من وادي الشاطيء إلي منتجع قمر الصحراء بمنطقة تويوة
ماشاء الله عدد السيارات تخطي ال300 سيارة pic.twitter.com/QBQpDKMkVV
ويحاول جمعة عمر منذ سنوات على غرار العاملين في قطاع السياحة، الترويج للسياحة الداخلية، وتشجيع الليبيين على استكشاف بلادهم التي تحظى بتنوع جغرافي فريد يجمع بين طقس المتوسط وقساوة رمال الصحراء.
ويبدو أن وقف إطلاق النار الذي وقع في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عزز الإقبال على الرحلات السياحية خلال الأسابيع القليلة الأخيرة داخل ليبيا.
وقال عمر رداً على سؤال عن صعوبة تنظيم مثل هذا النشاط السياحي في ظل وضع أمني غير مستقر: "منذ أسابيع نعمل بشكل دؤوب على تذليل كل الصعاب، وتواصلنا مع كافة القرى والبلدات التي سنمر عبرها، لتسهيل المرور دون عقبات أمنية وبصورة تضمن أمن الجميع".
أما بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، فأكد: "طلبنا تحاليل خاصة بخلو المشاركين من فيروس كورونا وتقسيمهم إلى مجموعات مصغرة ومنفصلة، لضمان التباعد الاجتماعي وسلامتهم من الإصابة".
وسط مشاركة أكثر من ألف شخص من جميع المدن الليبية، انطلقت قبل أيام رحلة #لمة_خوت التي اتخذت مسارين شرقا وغربا قبل التئامها في مفرق مدينة سوكنة والتقاء المشاركين في #براك_الشاطئ لينطلقوا بعدها إلى مدينة #أوباري قاصدين #غات وجبال #أكاكوس وبحيرة #قبرعون#ليبيا #سلام #الصلح_يجمعنا pic.twitter.com/P2uJVZ9GEZ— سلام - salam (@network_salam) December 7, 2020
وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا عتبة الـ85 ألفاً، بينما تخطى عدد المتعافين الـ55 ألفاً، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 1200.
المصدر : العربي