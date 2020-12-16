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الأربعاء، 16-12-2020 03:24 م

ليبيا .. رحلة في الصحراء مع انتعاش السياحة الداخلية

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الوكيل الاخباري - في أجواء من الحماس، انطلقت رحلة "سلام" ما كانت ممكنة قبل أشهر، وهي تضمّ مشاركين من شرق ليبيا، وغربها، وجنوبها، لاستكشاف بلدهم في سياحة داخلية، تشهد انتعاشاً في هذا البلد، على الرغم من التحديات المرتبطة بالوضع الأمني وتداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).

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تجمّع المشاركون بالرحلة في النقطة المحددة في القريات، المنطقة شبه الصحراوية التي تحيط بها الجبال، وتعد واحدة من البوابات المؤدية إلى قلب الصحراء الليبية. وهي تربط مدن الشمال بمدن الجنوب وتبعد 300 كلم جنوبي العاصمة طرابلس.

 

 


وقال المرشد السياحي والخبير في جغرافيا الصحراء جمعة عمر (55 عاماً) لوكالة فرانس برس من داخل سيارته رباعية الدفع "تشاهدون الأجواء الحماسية استعداداً لانطلاق الرحلة الأضخم (...) لأنها ستنفّذ بعدد 300 سيارة رباعية الدفع".

 


ويحاول جمعة عمر منذ سنوات على غرار العاملين في قطاع السياحة، الترويج للسياحة الداخلية، وتشجيع الليبيين على استكشاف بلادهم التي تحظى بتنوع جغرافي فريد يجمع بين طقس المتوسط وقساوة رمال الصحراء.


ويبدو أن وقف إطلاق النار الذي وقع في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عزز الإقبال على الرحلات السياحية خلال الأسابيع القليلة الأخيرة داخل ليبيا.


وقال عمر رداً على سؤال عن صعوبة تنظيم مثل هذا النشاط السياحي في ظل وضع أمني غير مستقر: "منذ أسابيع نعمل بشكل دؤوب على تذليل كل الصعاب، وتواصلنا مع كافة القرى والبلدات التي سنمر عبرها، لتسهيل المرور دون عقبات أمنية وبصورة تضمن أمن الجميع".


أما بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، فأكد: "طلبنا تحاليل خاصة بخلو المشاركين من فيروس كورونا وتقسيمهم إلى مجموعات مصغرة ومنفصلة، لضمان التباعد الاجتماعي وسلامتهم من الإصابة".

 

 

 


وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا عتبة الـ85 ألفاً، بينما تخطى عدد المتعافين الـ55 ألفاً، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 1200.

 

 

 

 

المصدر : العربي



 




 

 


 

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