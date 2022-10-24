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الإثنين، 24-10-2022 10:24 ص

ما الحالات الصحية التي يُوصى فيها بتجنب الطيران؟

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الوكيل الإخباري-تضع منظمة الصحة العالمية قائمة من الحالات الصحية التي يُنصح فيها بتجنب السفر جوا من بينها التهابات الأنف أو الأذن، خاصةً إذا كانت قناة استاكيوس مسدودة، وهي القناة الواصلة من الأذن الوسطى للبلعوم الأنفي.

وتوضح منظمة الصحة أن القائمة ليست شاملة، ويجب تحديد اللياقة للسفر على أساس كل حالة على حدة، كما تنصح باستشارة طبيبك الخاص إذا كانت لديك مخاوف بشأن صحتك أثناء الطيران.

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وبحسب منظمة الصحة العالمية يُنصح بتجنب السفر جوا في الحالات التالية:

الرضع أقل من 48 ساعة

 

 النساء بعد الأسبوع الـ36 من الحمل
الذين يعانون من:

الذبحة الصدرية أو ألم في الصدر عند الراحة

أي مرض معد نشط

مرض تخفيف الضغط بعد الغوص (داء الغوص).

 

زيادة الضغط داخل الجمجمة بسبب النزيف أو الصدمة أو العدوى


التهابات الأنف أو الأذن، خاصةً إذا كانت قناة استاكيوس مسدودة، وهي القناة الواصلة من الأذن الوسطى للبلعوم الأنفي


التعرض لأزمة القلبية أو سكتة دماغية مؤخرا (السفر بعدها يعتمد على شدة المرض وزمن الرحلة)


جراحة أو إصابة حديثة حيث قد يوجد هواء أو غاز محاصر، خاصة إصابات البطن وجراحة الجهاز الهضمي، التشوه القحفي الوجهي وإصابات العيون، عمليات الدماغ، وعمليات العين التي تنطوي على اختراق مقلة العين


أمراض الجهاز التنفسي المزمنة الشديدة، وضيق التنفس أثناء الراحة، أو الاسترواح الصدري الذي لم يتم علاجه


فقر الدم المنجلي

 

مرض ذهاني نفسي، إلا عندما يكون تحت السيطرة الكاملة

 

سي ان ان

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