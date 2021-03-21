مجموعة من النصائح للقيام برحلة سياحية بأرخص الأسعار

الوكيل الاخباري - قدمت مختصة روسية بالسفر مجموعة من النصائح للأشخاص الراغبين بالسياحة والسفر، بأرخص الأسعار وبإنفاق أقل للأموال.

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وتحدثت آنا ساتورفا، على إمكانية السفر والسياحة دون إنفاق الكثير من الأموال.



وقدمت ساتورفا مجموعة من النصائح حول التوفير خلال السفر، لتبدأ من وسيلة النقل، ففي حال السفر بالطائرة يمكن توفير مبلغ كبير يتمثل باختيار السعر الأفضل بين شركات الطيران.



وعن ذلك قالت ساتورفا "لاختيار أفضل التذاكر، تحتاج إلى متابعة الأسعار على المواقع المختصة. أحب أن أسافر بشركات طيران منخفضة التكلفة، فهي ذات ميزانية عامة جيدة بشكل عام، ولكن عليك تتبع أوزان الأمتعة المسموح بها.

وبعد ذلك يحصلون على المال. عادة ما أسافر بحقيبة ظهر واحدة ذات حجم قياسي، ويمكن أن تناسب حجمها بسهولة المتطلبات المحددة".

بعد ذلك، عليك اتخاذ قرار بشأن الإقامة، فهناك عدد كبير من الطرق لتقليل التكاليف.



"على سبيل المثال، ليس للحجز في الفنادق، ولكن البحث عن شقق عن طريق مواقع مختصة، ومواقع البحث عن الإقامة. لا يمكنك حجز شقق كاملة، ولكن الغرف، فهي أرخص بثلاث مرات. هناك خيار لبيوت الشباب، ولكن يمكنك الاطلاع على التقييمات والمراجعات.

يمكنك استخدام couchsurfing - هذا نوع من الإيجار، عندما تأتي وتعيش مع شخص ما مجانا ، ولكن عليك توخي الحذر: هناك مالكين مختلفين. تحتاج إلى إلقاء نظرة على التقييمات، ويجب أن يكون لدى المالك الكثير من التعليقات الجيدة".



مضيفة "إذا كنت تستأجر شقة، فيمكنك الاختيار من خلال مطبخ، مع حد أدنى معين للتسوق في السوبر ماركت وطهي وجبة الإفطار لنفسك، فهذا يعد توفيرًا كبيرًا. للتوفير في السفر - قم دائما بتحميل الخرائط، واكتشف مسبقًا معلومات عامة النقل حتى لا تنفق الأموال على سيارات الأجرة. بين المدن. يمكنك الحصول على المساعدة من تطبيق BlaBlaCar لمشاركة السيارات".



بالإضافة إلى ذلك، أوضحت أنه غالبا ما يكون السفر في شركة أكثر ربحية، وهذا سيوفر المال على السكن والطعام والسفر.



عندما يكون الغرض من السفر هو عطلة على الشاطئ، سيكون من الأرخص في معظم الحالات شراء جولة. ولكن إذا كانت مهمتك هي رؤية مدينة كبيرة في غضون 2-3 أيام، فمن الأسهل والأرخص القيام بذلك بنفسك.

المصدر : سبوتنك







