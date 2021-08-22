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الأحد، 22-08-2021 04:09 م

محمد بن راشد يعتمد 6 مشاريع جديدة ضمن خطة حتا التنموية - صورة

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الوكيل الإخباري - اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عدداً من التصاميم لمشروعات سياحية جديدة في إطار الخطة التنموية الشاملة التي اطلقها لتطوير منطقة حتا.

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وتضم قمة دبي الجبلية على ارتفاع 1300 متر، تلفريك بطول 5.4 كم، شلالات حتا المستدامة، فندق عالمي ومسارات Hiking وصولا لأعلى قمة في دبي "جبل أم النسور 1300 متر"، وأيضاً السماح لأهالي حتا ببناء 200 نُزُل عطلة، ما سيوفر دخلاً سنوياً يزيد عن 100 مليون درهم لأبناء المنطقة، وبشكل عام، ستلعب هذه المشاريع دوراً مهماً في تعزيز السياحة الداخلية والاستدامة البيئية للمنطقة عبر تسليط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، كما أنها ستوفر 200 وظيفة في المجالات الفنية والإدارية والتشغيلية، وأكثر من 300 وظيفة في مركز الزوار والأنشطة الخارجية والمرافق السياحية المرتبطة بالمشروع،  وذلك حسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

 

 

مشروع "قمة دبي الجبلية"

يتضمن مشروع "قمة دبي الجبلية" إنشاء تلفريك بطول 5.4 كيلومتر لنقل السياح من منطقة سد حتا إلى قمة أم النسور في منطقة حتا أعلى قمة طبيعية في إمارة دبي بارتفاع يصل إلى 1300 متر عن مستوى سطح البحر، وتم اختيار مسار التلفريك ليمر فوق بحيرة سد حتا وبحيرة السد العلوي لمشروع المحطة الكهرومائية التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي في حتا، مروراً بالسلسلة الجبلية إلى أن يصل إلى قمة أم النسور.

ويتضمن المشروع ثلاث محطات رئيسية:
1- محطة المغادرة التي سيتم تشييدها على منصة علوية فوق سد حتا وربطها بمواقف السيارات باستخدام إحدى وسائل النقل المتطورة.
2 - محطة التوقف المتوسطة التي تحتوي على منصة مشاهدة ومرافق لخدمة السياح وفندق فاخر سيتم بناؤه وفق أعلى المواصفات والمعايير.
3-  محطة القمة التي ستضم منصة مشاهدة بانورامية ومرافق لتلبية احتياجات السياح وأجنحة فندقية تابعة للفندق الرئيسي.

 



المصدر - سيدتي 

 




 

 


 

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