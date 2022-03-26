مدن إسبانية ساحرة.. لا تفوت السفر إليها في الصيف

الوكيل الاخباري- تعرف إسبانيا بأنها واحدة من أجمل دول العالم، لذلك شهدت إقبالاً كبيراً من السياح العرب خلال السنوات الأخيرة، نظراً لما تمتلكه من مقومات سياحية ساحرة بجانب الأنشطة الترفيهية والأجواء المُنعشة التي تعد بها كل زائريها.

وتحتوي إسبانيا على العديد من عناصر الجذب السياحية والمغرية بالزيارة، ابتداءً بشواطئها، وآثار حضاراتها القديمة، وقراها البيضاء في الأندلس الداخلية، إلى جانب مدنها النابضة بالحياة من برشلونة إلى مدريد.

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لذلك في هذا المقال، نستعرض أجمل المدن الإسبانية التي يمكنك زيارتها خلال فصل الصيف المقبل والاستمتاع بمناظرها الخلابة وآثارها العريقة.

1. برشلونة

تعد برشلونة المدينة الإسبانية الأهم بعد مدريد، وهي من أجمل مدن أوروبا بشكل عام، حيث تحتوي على العديد من المناطق السياحية والثقافية والمواقع الفنية والمطاعم المحلية التي تقدم وجبات شهية ومختلفة للسائحين.



2 . مدريد

توفر مدريد رحلة سياحية مُذهلة لكل زائريها من حول العام، حيث تتمتع بأجواء صيفية منعشة، بالإضافة إلى المعالم السياحية العديدة التي تضمها المدينة الإسبانية العريقة، بالإضافة إلى سهولة الانتقال فيها، مما يساعد على الذهاب لأكثر من منطقة في يوم واحد، وهذه ميزة يبحث عنها الكثير من السائحين.

3 . إشبيلية

اختيرت "كاتدرائية إشبيلية" سنة 2007 لتكون واحدة من كنوز إسبانيا الاثني عشر، وهي تعد أكبر بناء ديني قوطي من القرون الوسطى. وشيدت في المكان الذي كان فيه مبنى مسجد إشبيلية، وهي من أهم معالم إشبيلية. وفي مقابل الكاتدرائية، توجد حديقة "الكازار" التي تمزج بين التقاليد المغربية والأندلسية والمسيحية، كما تبرز إشبيلية أسوارها التي أقيمت للسماح للجنود المحاصرين بالدخول.

زهرة الخليج