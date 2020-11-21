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السبت، 21-11-2020 09:34 ص

مدينة في ألاسكا تغيب عنها الشمس ولن تعود قبل 60 يوماً

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الوكيل الاخباري- ودعت إحدى مدن ألاسكا ضوء النهار للشهرين المقبلين، وأشرقت الشمس وغابت في مدينة أوتكياغفيك، ألاسكا، المعروفة سابقاً باسم بارو، للمرة الأخيرة يوم الخميس الماضي، لمدة تزيد عن 60 يوماً.

دخلت البلدة الصغيرة الواقعة شمال الدائرة القطبية الشمالية مرحلتها السنوية من الظلام، والمعروفة باسم الليل القطبي.

وقالت أليسون تشينشار، عالمة الأرصاد الجوية في شبكة CNN: "الليل القطبي ظاهرة طبيعية تحدث كل شتاء في مدينة بارو, وأي مدن أخرى داخل الدائرة القطبية الشمالية"، وتقع هذه الظاهرة كل شتاء بسبب الميل المحوري للأرض.

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لكن هذا لا يعني أن المدينة ستكون مظلمة تماماً، إذا قالت تشينشار إن معظم ساعات النهار تمر بفترات تعرف باسم الشفق المدني.


وقالت: "فكر في شكل السماء قبل شروق الشمس مباشرة، أو بعد غروب الشمس مباشرة.. هذا ما يرونه لعدة ساعات في اليوم، من الآن وحتى 22 يناير/ كانون الثاني، عندما تشرق الشمس مرة أخرى".


وهذه ليست المدينة الوحيدة في ألاسكا التي تعاني من الشفق المدني، لكنها الأولى في قائمة المواقع الليلية القطبية، بسبب بُعدها شمالاً.


وإذا كان سكان أوتكياغفيك لا يحبون الحياة الليلية، فيمكنهم دوماً التطلع إلى فصل الصيف عند وقوع حدث معاكس، وهو معروف باسم شمس منتصف الليل أو النهار القطبي.

 

المصدر: CNN


 




 

 


 

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