الخميس 29-07-2021
الوكيل الاخباري

88 مستوطنا يقتحمون الأقصى

116 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

صحة الوافدين لـ الوكيل : تعزيز مراقبتنا على الإجراءات الوقائية

2ر30% نسبة عجز الميزان التجاري للمملكة مع الاتحاد الأوروبي لنهاية أيار

الجمارك تطلق خدمة التخليص المسبق والبيان الموجز في النافذة الوطنية للتجارة

الصحة تقرر رفع مكافأة الأطباء الملتحقين ببرنامج الاقامة

تحويلات مرورية لإكمال إنشاء جسر مسار الباص السريع

أسماء مستحقي قروض صناديق الإسكان العسكري

الضمان تدعو المغتربين إلى الاشتراك الاختياري

دودين: تدريس التربية الإعلامية كمادة أساسية العام المقبل

الخميس، 29-07-2021 11:01 ص

مشروع القناة في أبوظبي وجهة سياحية جديدة للمقاهي

7732846-1709549209


الوكيل الإخباري- تزخر العاصمة الإماراتية أبوظبي بالوجهات السياحية التي تلبي رغبات الزوار والسكان، وقريبا سيكون لعشاق القهوة وجهة جديدة توفر أفضل الأماكن والإطلالات على المارينا.

مشروع القناة

اضافة اعلان

 

 في منطقة المقطع والتي تعرف أيضا بـ "بين الجسرين" يقع مشروع القناة الذي يعد وجهة فريدة من نوعها تقدم تعريفا استثنائيا لتجارب الطعام والترفيه على الواجهة المائية.

 

ويمتد المشروع الجديد الذي يهد إلى تعزيز التفاعل والترابط الاجتماعي على طول 2.4 كم من الممرات المائية ذات الإطلالات الساحرة ومقدما باقة فريدة من الوجهات السياحية تشمل المطاعم المطلة على الواجهة المائية وأكبر دار سينما مستقلة في أبوظبي، وأكبر حوض للأحياء المائية في الشرق الأوسط، إلى جانب مركز فريد من نوعه لأنماط الحياة العصرية، والذي يتضمن مرافق صحية، وصالة لألعاب الواقع الافتراضي هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، فضلا عن صالة للرياضات الإلكترونية، ومنطقة مستقلة للأطفال ومساحات مجتمعية خضراء ذات إطلالات خلابة.

صناعة القهوة

 

 وسوف يضم مشروع القناة نخبة من العلامات التجارية الصاعدة في مجال صناعة القهوة، وتضمّ كارتل كوفي روسترز وجود كافيه ونوتوريوس كافيه وسبيس كافيه، لتشكّل هذه الخيارات الجديدة بمشهد الضيافة في أبوظبي مراكز إبداعية وثقافية تجمع زوار مشروع القناة من عشاق القهوة.

 

وقد تم اختيار هذه المقاهي بعناية فائقة لعرض أحدث ما توصلت إليه ثقافة القهوة، التي تركّز حالياً على مبادئ التجارة النزيهة والاستدامة وأفضل أساليب تحضير القهوة، حيث ستضفي كل وجهة لمسةً فريدةً على أحدث التوجهات الناشئة في القطاع، من خلال قوائم الطعام والشراب الخاصة بها وتصميمها المميز وثقافتها الخدمية الرائدة، مما يسهم في إضفاء لمسة مجتمعية مميزة على مشروع القناة يشعر بها زواره، بمختلف خلفياتهم.

مفهوم اجتماعي تفاعلي مبتكر

 

كما تعاونت القناة أيضا مع سلسلة جرانديوس سوبرماركت لافتتاح قاعة طعام جديدة ضمن مفهوم اجتماعي تفاعلي مبتكر، حيث تُعدّ خيارات الطعام والشراب ضمن هذه الوجهة المتخصصة في مجال الضيافة والترفيه جزءاً من المشروع الذي يهدف إلى تقديم تجارب شيّقة تسعد زواره.

بقي أن نشير إلى أن مشروع القناة يقدم مفاهيم ضمن أكثر من 95 منفذا للمأكولات والمشروبات تلبي التوجهات الجديدة للمستهلكين، وتضمن لهم مساحات اجتماعية آمنة بأجواء حيوية ونابضة وعصرية.

 

المصدر: سيدتي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
mntzh_bw_khyl_fy_bh

أفضل 6 أماكن سياحية للعائلات في أبها السعودية

7732011-399888710

الباحة السعودية جوهرة الجنوب بين سحر الطبيعة وعبق التاريخ

السياحة-في-الأردن

تراجع الدخل السياحي للأردن 59.6%

BEJfEEA

أخطر الطرق الجبلية في العالم - فيديو

6118171-731319726

أفضل أنشطة سياحية في أيسلندا

shutterstock_1823966261

مهرجانان سياحيّان في أوروبا خلال أغسطس

أخبار متعلقة
fd96940ea40873ce334be1b11f418572-detroit

الأماكن السياحية في ديترويت - صور

boudl-land

أفضل الأماكن السياحية في حفر الباطن بالسعودية

6352856-2133737590

أفضل المغامرات والوجهات السياحية للعائلات

مدن_كينيا

الأماكن السياحية في كينيا

60e5792a42360447373cea08

مصر تسمح لـ 74 جنسية حول العالم بالحصول على التأشيرة السياحية إلكترونيا

d-645-سبتنيك-عربي-اخبار-أمارات-طيران-الإمارات-تسير-رحلات-إضافية-لإعادة-المواطنين-والمقيمين-من-السعودية

أبوظبي تحدث إجراءات السفر الخاصة بالقادمين من خارج الإمارات