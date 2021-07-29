مشروع القناة في أبوظبي وجهة سياحية جديدة للمقاهي

الوكيل الإخباري- تزخر العاصمة الإماراتية أبوظبي بالوجهات السياحية التي تلبي رغبات الزوار والسكان، وقريبا سيكون لعشاق القهوة وجهة جديدة توفر أفضل الأماكن والإطلالات على المارينا.



مشروع القناة

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في منطقة المقطع والتي تعرف أيضا بـ "بين الجسرين" يقع مشروع القناة الذي يعد وجهة فريدة من نوعها تقدم تعريفا استثنائيا لتجارب الطعام والترفيه على الواجهة المائية.

ويمتد المشروع الجديد الذي يهد إلى تعزيز التفاعل والترابط الاجتماعي على طول 2.4 كم من الممرات المائية ذات الإطلالات الساحرة ومقدما باقة فريدة من الوجهات السياحية تشمل المطاعم المطلة على الواجهة المائية وأكبر دار سينما مستقلة في أبوظبي، وأكبر حوض للأحياء المائية في الشرق الأوسط، إلى جانب مركز فريد من نوعه لأنماط الحياة العصرية، والذي يتضمن مرافق صحية، وصالة لألعاب الواقع الافتراضي هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، فضلا عن صالة للرياضات الإلكترونية، ومنطقة مستقلة للأطفال ومساحات مجتمعية خضراء ذات إطلالات خلابة.



صناعة القهوة

وسوف يضم مشروع القناة نخبة من العلامات التجارية الصاعدة في مجال صناعة القهوة، وتضمّ كارتل كوفي روسترز وجود كافيه ونوتوريوس كافيه وسبيس كافيه، لتشكّل هذه الخيارات الجديدة بمشهد الضيافة في أبوظبي مراكز إبداعية وثقافية تجمع زوار مشروع القناة من عشاق القهوة.

وقد تم اختيار هذه المقاهي بعناية فائقة لعرض أحدث ما توصلت إليه ثقافة القهوة، التي تركّز حالياً على مبادئ التجارة النزيهة والاستدامة وأفضل أساليب تحضير القهوة، حيث ستضفي كل وجهة لمسةً فريدةً على أحدث التوجهات الناشئة في القطاع، من خلال قوائم الطعام والشراب الخاصة بها وتصميمها المميز وثقافتها الخدمية الرائدة، مما يسهم في إضفاء لمسة مجتمعية مميزة على مشروع القناة يشعر بها زواره، بمختلف خلفياتهم.



مفهوم اجتماعي تفاعلي مبتكر

كما تعاونت القناة أيضا مع سلسلة جرانديوس سوبرماركت لافتتاح قاعة طعام جديدة ضمن مفهوم اجتماعي تفاعلي مبتكر، حيث تُعدّ خيارات الطعام والشراب ضمن هذه الوجهة المتخصصة في مجال الضيافة والترفيه جزءاً من المشروع الذي يهدف إلى تقديم تجارب شيّقة تسعد زواره.



بقي أن نشير إلى أن مشروع القناة يقدم مفاهيم ضمن أكثر من 95 منفذا للمأكولات والمشروبات تلبي التوجهات الجديدة للمستهلكين، وتضمن لهم مساحات اجتماعية آمنة بأجواء حيوية ونابضة وعصرية.

المصدر: سيدتي