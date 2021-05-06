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الخميس، 06-05-2021 12:52 م

مصر تستعد لنقل مركب الملك خوفو إلى المتحف الكبير

مصر


الوكيل الإخباري - تستعد السلطات المصرية حاليا لنقل مركب الملك خوفو من منطقة آثار الهرم إلى مكان عرضها الجديد بالمتحف المصري الكبير.

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وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، تفقد آخر مستجدات أعمال مشروع نقل مركب خوفو الأولى.
وأوضح وزيري، أن أعمال التغليف والتدعيم الخاصة بجسم المركب تسير طبقاً للمعايير العلمية المتبعة في نقل الآثار، ووفقاً للجدول الزمني المخصص لها، كما يقوم فريق الترميم بأعمال التعقيم الشامل لجسم المركب قبل أعمال التدعيم بما يضمن سلامة وتأمين أجزاء المركب أثناء عملية النقل، هذا بالاضافة إلى استخدام مواد خالية من الحموضة في عملية التغليف.


يشار إلى أنه تم اكتشاف مركب خوفو الأولى في مايو/أيار عام 1954 على يد المهندس كمال الملاح، ويعد هذا الاكتشاف واحد من أهم الاكتشافات الأثرية الفريدة الخاصة بالملك خوفو وقام المرمم المصري أحمد يوسف بترميم وإعادة تركيب المركب.


وكان مجلس الوزراء المصري قد كشف، في مارس/آذار الماضي، حقيقة وجود هبوط أرضي في محيط هرم خوفو.


ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر حساب الحكومة المصرية في موقع "فيسبوك"، ما يجري تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، حول  ظهور صور تزعم وجود هبوط أرضي في محيط هرم خوفو، ما يهدد مبنى الهرم بالانهيار.


وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الآثار، التي نفت صحة ما انتشر حول وجود هبوط أرضي في محيط هرم خوفو.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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