السبت 13-02-2021
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السبت، 13-02-2021 03:49 م

مصر للطيران تسير غدًا 50 رحلة تقل 3971 راكبا إلى عدة دول مختلفة

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الوكيل الإخباري _ تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري، غدا الأحد، رحلاتها إلى 50 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3971 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل 50 منها 35 رحله دوليه إلى كل من ندچمينا، كازابلانكا، لاجوس، ابوچا، الدوحة، أبوظبى، لندن، باريس، موسكو، اسطنبول، ميلانو، امستردام، كوبنهاجن، دبى، روما، عمان، الخرطوم، بيروت، الشارقة، عنتيبى، أديس ابابا، و12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3971 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.

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المصدر : menafn


 




 

 


 

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