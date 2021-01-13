مصر.. مبادرة جديدة لدعم السياحة والطيران

الوكيل الإخباري _ اعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، عن مبادرة جديدة من الحكومة المصرية لدعم قطاع السياحة وتحفيز برنامج الطيران في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

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حيث انه اشار في بيان اليوم الأربعاء الى إن المبادرة تشمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران، ليصل إلى 15 سنتا للجالون، والتي سيتم اعتبارا من 21 يناير الجارى وحتى نهاية العام الحالي.



من جانبه أشاد وزير السياحة والآثار المصري، خالد العنانى، بهذه المبادرة التي ستساهم بشكل إيجابى فى زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية، خاصة وأن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحي.



ويعد قطاعي الطيران والسياحة أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من أزمة فيروس كورونا، وذلك بسبب القيود التي تم فرضها على حركة الطيران للحد من انتشار الفيروس.

المصدر : روسيا اليوم



