مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية روسية منذ 6 سنوات

الوكيل الإخباري - استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الاثنين أول رحلة طيران روسية قادمة من أحد مطارات العاصمة موسكو بعد توقف دام نحو 6 سنوات في أعقاب سقوط الطائرة الروسية في تشرين الأول 2015.

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وقال مصدر في مطار الغردقة الدولي، إن الطائرة الروسية من طراز بوينج تقل على متنها حوالي 500 سائح روسي.



وأضاف أن من المقرر أن تصل 5 رحلات أسبوعية للغردقة و5 رحلات أخرى إلى شرم الشيخ من موسكو، مشيرا إلى الاستعداد الكامل لاستقبال السياح الروس والتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء الأمنية أو الصحية المتبعة داخل المطار.

بترا