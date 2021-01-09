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السبت، 09-01-2021 04:50 م

مطار سوتشي الروسي يعج بطوابير طويلة من المسافرين

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الوكيل الإخباري _ تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تم التقاطها، أمس الجمعة، لمسافرين يصطفون في طوابير طويلة جدا في مطار سوتشي الروسي.

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وكتب أحد المستخدمين في حسابه على الانستغرام: "طوابير طويلة بشكل غير منطقي أمام نقاط تسجيل الركاب والحقائب. على الرغم من زيارتي لأكثر من مئة دولة لم أرَ مثل هذا خلال أعوامي الخمسين"، مشيرا إلى أن غالبية زوار المطار يتجاهلون ارتداء الأقنعة، ولا يلتزمون بالمسافة الاجتماعية.

 

وعلق مستخدم آخر: "الجو خانق في صالات الانتظار والمكان لا يتسع لهذا الكم الهائل من الناس" لافتا إلى استحالة الالتزام بالتباعد الاجتماعي.


 

ووفقا للموقع الرسمي لمطار سوتشي، تم تأخير عدد كبير من الرحلات الجوية أمس الخميس لعدة ساعات. ومن ضمنها  على الرحلات المتجهة إلى موسكو وسانت بطرسبرغ وروستوف على الدون وماغنيتوغورسك وغيرها من المدن الأخرى.


وفي وقت سابق، شهد مطار مورمانسك حالة مماثلة حيث اشتكى المسافرون من طوابير قوائم الانتظار الطويلة والتي امتدت هي أيضا إلى مكاتب تسجيل المغادرين.


 

 

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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