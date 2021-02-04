معالم المملكة العربية السعودية وأبرز الإنجازات

الوكيل الأخباري _ تضمن لك المملكة العربية السعودية، الاستمتاع بالعديد من معالم سياحية وأخرى علاجية ، بالإضافة إلى معالم من التراث العالمي، فإذا كنت من المسافرين المغامرين؛ فتأكد من أن السعودية ستصبح وجهتك المفضلة.





البقاع التاريخية والأثرية في المملكة العربية السعودية متعددة، لذلك سوف تجد كافة الأذواق بداية من الطرق الواعرة والكهوف والمشي لمسافات طويلة إلى الأماكن ذات المعمار الفريد والطراز الإسلامي المميز، وغيرها من مناطق الجذب في المملكة.



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مناطق خضراء في السعودية

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية مشهورة بالمعالم والمناطق الصحراوية، إلا أنها تحتوي أيضاً إلى العديد من الأماكن المليئة بالمساحات الخضراء الشاسعة والتي تجذب السائحين إليها، وفي القائمة أدناه أشهر المناطق الخضراء التي عليك زيارتها في المملكة.



1.واحة خبير

واحدة من أشهر المعالم الخضراء في السعودية، فهي تقع على بعد 170 كيلومتراً من شمال المدينة المنورة، وتتميز بسحرها الخاص بفضل أشجار النخيل التي تكسوها بالكامل والتي تنمو بسبب وجود سلسلة من المنخفضات تتجمع فيها مياه الأمطار وتتغذى عليها الواحة.





2.مدينة بيشة

تقع المدينة الخضراء على بعد 2000 قدم فوق مستوى سطح البحر، وتشتهر بزراعة أشجار النخيل، حيث يتواجد فيها حوالي 800 ألف شجرة من هذا النوع، كما فيها 240 قرية، مما توفر مساحة واسعة من الخضار في المملكة، فضلاً عن أنها من أهم الأماكن التي تزرع بها أجود أنواع التمور في السعودية.





3.جبال فيفاء

تعد فيفاء التي تشتهر بكونها مجموعة من الجبال الملتفة حول بعضها، والتي تبدو وكأنها جبلاً واحداً على شكل هرمي، كما هذه الوجهة السياحية في السعودية بتواجد العديد من الأدوية التي تزخر بالسفوح الخضراء



.4.وادي لجب

يقع وادي لجب وهو عبارة عن شق صخري تخترقه مياه السيول، ويصل ارتفاع الوادي إلى 800 متر وتكسوه الحدائق، بالإضافة إلى أن الأشجار تغطي الحديقة بارتفاع يصل إلى 10 أمتار.



السياحة في المملكة العربية السعودية

المناطق السياحية في المملكة العربية السعودية لن تنتهي، حيث تحتوي الدولة على العشرات بل المئات من المناطق السياحية القديمة والحديثة التي تجذب كل من زارها وتجعل رحلته مميزة للغاية، ومن بين أبرز معالم المملكة ما يلي:



1.أهم المعالم في مدينة جدة



على الحافة الجنوبية من الهفوف سيجد المسافرون المجتمع التاريخي للأحساء، تُعرف القرية بأنها واحة في الصحراء، وكانت من أوائل المناطق المأهولة بالسكان في المنطقة المعروفة باسم الربع الخالي، وكانت المنطقة محطة توقف حيوية للمسافرين الذين يشقون طريقهم إلى مكة من الشرق، يحتوي الموقع على بقايا أثرية غنية وحوالي مليوني نخلة تنتج أكثر من 100 ألف طن من التمور كل عام.





أثناء التواجد في الهفوف، يجب على الزوار القيام ببعض التسوق لشراء الهدايا التذكارية في سوق القيصرية، حيث تأسس السوق عام 1822 ولا يزال أقدم سوق في المملكة العربية السعودية اليوم، أكثر من 400 متجر والشوارع القديمة للسوق، والسوق على مسافة قريبة من العديد من المعالم الأخرى في المركز التاريخي لمدينة الهفوف، بما في ذلك إبراهيم قصر، بيت البيعة، وسوق السمك ومسجد القب.





رحلة إلى الأحساء و آل الهفوف لن يكون كاملاً من دون قضاء نهار في البحيرة الصفراء التي تقع على الجانب الشمالي من حديقة الأحساء الوطنية، وهي نتيجة جريان المياه التي تغذي أكثر من 22000 مزرعة في المنطقة، ولا يمكن الوصول إلى المنطقة الهادئة إلا بواسطة سيارات الدفع الرباعي، ويجب على الزوار العثور على دليل محلي لأخذهم.



2. مالديف السعودية «أملج»

مدينة أملج أو كما تعرف بمالديف السعودية، واحدة من أبرز المعالم السياحية في المملكة التي تأسرك بجمالها الأخاذ وجزرها الوادعة على ضفاف البحر الأحمر.



ففي منطقة تبوك شمال السعودية، تقع واحدة من أهم المدن الساحلية والسياحية في البلاد وهي محافظة أملج، وتتميز ما تعرف أيضاً بـ «المدينة البيضاء»، والتي يعود تاريخها للعهد الروماني، بشواطئ هادئة وجزر «عذراء» لم تطأها أقدام البشر من قبل، ويصل تعدادها إلى 104 جزر مثيرة للدهشة والارتياح بمختلف تضاريسها وطبيعتها المنوعة بين تلال رملية وشعب مرجانية ومراكب صيد خشبية تطفو على مياه البحر المتدرجة، وتقع على شاطئ «الدقم» الذي يرتاده السياح لوقوعه على بحيرة فريدة من نوعها وسط مناخ معتدل.

المصدر : الرؤية



