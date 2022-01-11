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الثلاثاء، 11-01-2022 04:37 م

معلومات حول الأمتعة والأوزان المسموح بها أثناء السفر

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الوكيل الإخباري - تتوفر الكثير من المعلومات عن أمتعة السفر التي يمكن الحصول عليها خلال فترة الرحلة ، فضلًا عن الأوزان المسموح بها أثناء السفر، والتي يمكن ذكرها في عدد من النقاط الآتية.

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إرشادات لحمل الأمتعة 

يمكن لمعظم المسافرين إحضار حقيبة يد بالحجم الكامل، يوضع في داخلها كافة الأغراض الشخصية، والتي يكون من بينها:«حقيبة يد، مظلة، كاميرا».
إذا كان خط سير الرحلة يتضمن رحلة طيران من شركة طيران أخرى، يتم تطبيق قواعد الأمتعة الخاصة بهذه الشركة.

 

ملاحظات
اعتمادًا على نوع الطائرة وحجم مساحة التخزين، حيث قد لا يتم قبول بعض العناصر لحملها حتى إذا كانت تفي بحدود الحجم والوزن وحوامل ثلاثية كبيرة حيث لا يمكن حمل الحوامل التي يزيد طولها عن 60 سم عند طيها على متن الطائرة.

 

استثناءات قواعد السوائل
يمكن حمل الأدوية وحليب الأطفال وأغذية الأطفال والاحتياجات الغذائية الخاصة على متن الطائرة دون وضعها في كيس بلاستيكي شفاف، كما أنه يمكن فحص عربات الأطفال القابلة للطي والمهد المحمول ومقاعد الأطفال مجانًا طالما أنها مخصصة لاستخدام المسافر، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن إحضار عربات الأطفال على متن الطائرة إلا إذا كانت تندرج ضمن لوائح الحجم المذكورة، ونظرًا لأنه لا يُسمح إلا بقطعة واحدة فقط من الأمتعة المحمولة لكل راكب، فلا يمكن للمسافرين الذين يجلبون عربة أطفال على متن الطائرة إحضار حقيبة يد أخرى، باستثناء الأغراض الشخصية مثل حقيبة اليد، أو الكاميرا.

 

شروط ومواد أمتعة المقصورة المسموح بها
- يجب أن تكون الأمتعة التي يتم حملها بحجم ووزن يمكن أن يتناسب مع الخزانة العلوية أو أسفل المقعد والتي يكون وزنها عادة 8 كيلو.

- من أجل السلامة الشخصية، يرجى تجهيز الأمتعة ذاتيًا والإشراف على تحضيرها، فضلًا عن ضرورة التحقق من إغلاق جميع الصناديق الموجودة في الأمتعة وإغلاقها.
- السوائل غير المحظورة، والتي يكون من بينها:«العطور، مزيل العرق، ومحاليل العدسات اللاصقة».
- يمكن حمل الأطعمة السائلة أو الصلبة للأطفال بقدر ماهو مطلوب لاحتياجات الطفل أثناء الرحلة.

 

سيدتي

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