معلومات قبل السفر إلى سريلانكا

الوكيل الإخباري - سريلانكا وجهة مُناسبة لعشّاق الطبيعة وللأشخاص الذين يبحثون عن استكشاف أماكن السفر حول العالم، فهي غنية بالمناطق الطبيعية الساحرة التي لا تزال تحافظ على رونقها وجمالها المميز.

مجموعة من المعلومات والخطوات الخاصة بالوجهة السياحية قبل السفر إليها.

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- يبدأ الاستعداد للرحلة إلى سريلانكا، من التحقّق من متطلّبات تأشيرة الدخول الخاصّة بالوجهة.



- أضف إلى ذلك، كانت فرضت سريلانكا تدابير صحّية عامّة صارمة خلال جائحة "كورونا"، لذا من المهم للغاية التحقق من أحدث القواعد الصحية قبل السفر، كما التأمين الإلزامي.

- سريلانكا وجهة استوائية، لذا من المهم للغاية استشارة الطبيب الخاص للاطلاع على أحدث تطعيمات السفر. في العموم، التطعيمات الموصى بها لسريلانكا، تشتمل على: الدفتيريا والتيتانوس والتهاب الكبد أ وشلل الأطفال. قد يفكر الأشخاص المقيمون لفترة طويلة في الحصول على لقاح ضد التيفوئيد وداء الكلب (على الرغم من ندرته، إلا أن داء الكلب يمكن أن يكون قاتلًا، وينقله الكلاب والقطط والقردة في سريلانكا).



- بين مايو وسبتمبر، تضرب الساحل الجنوبي والساحل الغربي لسريلانكا الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، والتي تجلب الكثير من الأمطار، في حين أن الأجزاء الشمالية والشرقية من الجزيرة تبقى جافة. عندما تضرب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية سريلانكا بين نوفمبر ومارس، يكون الجنوب والغرب في أفضل حالاتهما، والأجزاء الشمالية والشرقية من سريلانكا تشهد الأمطار.



- ينصح بالتزود بالعملة المحلية (الروبية) عند الوصول إلى سريلانكا، وليس قبل ذلك، إذ يصعب استبدال الروبية السريلانكية خارج سريلانكا.



- تنتشر أجهزة الصرّاف الآلي في جميع أنحاء البلاد، مع الإشارة إلى أن أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك سيلان لا تفرض رسومًا.

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