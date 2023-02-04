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السبت، 04-02-2023 04:21 م

معلومات هامة يجب معرفتها قبل زيارة بونشاك في اندونيسيا

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الوكيل الإخباري - أماكن السياحة في بونشاك عديدة لذا يقصدها السياح من كافة دول العالم خصوصًا من الدول العربية نظرًا لمعالمها الطبيعية الخلابة والنشاطات الوافرة التي تقدمها.

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في السطور الآتية، مجموعة من المعلومات الخاصة بالوجهة السياحية:

 

تجنب زيارة بونشاك في عطلات نهاية الأسبوع
وقت الذروة في بونشاك هو خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات، مثل العطلة المدرسية (منتصف يونيو إلى منتصف يوليو ومنتصف ديسمبر إلى الأسبوع الأول من يناير) وعطلة عيد الفطر لذا، وبالتالي في حالة الرغبة حقًا الاستمتاع بيوم هادئ بالوجهة السياحية، من الممكن زيارتها في أيام الأسبوع، لن يكون هناك طابور في المطاعم وأماكن الجذب.

 

تناول الطعام في غير ساعات الذروة في المطاعم المفضلة
يوجد الكثير من المطاعم التي تقدم وجبات لذيذة على طول شارع الرئيسي، لذا يجب التحقق من قائمة المطاعم الموصى بها بالوجهة السياحية.
عادة سيتم مواجهة صعوبة في الحصول على مكان لوقوف السيارات وطاولة مجانية خلال ساعات الذروة، بالإضافة إلى الانتظار الطويل للطعام المطلوب، هذا هو السبب في أنه من الأفضل تجنب ساعات الذروة لتناول الغداء والعشاء.

 

جولة حول مزرعة الشاي
تم إغلاق مصنع الشاي بالفعل منذ بضع سنوات ولكن، لا يزال من المفيد زيارة الحقول الخضراء في مزرعة الشاي جونونج ماس، حيث أن للتجول واستنشاق الهواء النقي وتهدئة النفس في مثل هذه الأجواء من أكثر الأجواء المميزة بالرحلة.
يمكنك أيضًا تجربة الشاي من المقاهي المتوفرة حول المزرعة.

 

الاسترخاء في الحديقة النباتية
نظرًا لموقعها على ارتفاعات عالية، سيتم التمكن من رؤية العديد من النباتات شبه الاستوائية وحتى الأشجار التي لن يتوقع المسافر رؤيتها في إندونيسيا مثل أشجار أزهار الكرز في جميع أنحاء المنطقة، يمكن أيضًا مشاهدة البركة الصغيرة وشلالات المياه في الحديقة، يمكن أن يكون مشيًا طويلاً لذا من الأفضل ارتداء الحذاء الأكثر راحة.

 

سيدتي 

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