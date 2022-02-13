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الأحد، 13-02-2022 11:36 ص

منع طائرة ركاب أوكرانية من دخول أجواء البلاد

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة الطيران الأوكرانية SkyUp أن رحلة تابعة لها متوجهة إلى مطار كييف اضطرت إلى الهبوط في عاصمة مولدوفا، كيشينيوف، بعد أن منعها مؤجر غربي من دخول مجال أوكرانيا الجوي.

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وأوضحت الشركة في بيان صدر عنها اليوم الأحد أن الطرف الثاني في عقد التأجير التمويلي ("ليزينغ")، وهو مقيم في إيرلندا، أبلغها أمس برفضه دخول الرحلة رقم PQ0902 (المتوجهة من جزر ماديرا البرتغالية إلى مطار بوريسبول قرب كييف) في مجال أوكرانيا الجوي.

ولفت البيان بأن صاحب الطائرة، على الرغم من جهود الشركة وإبداء الجهات الحكومية الأوكرانية استعدادها لمناقشة هذه المسألة مع المؤجر، رفض رفضا قاطعا السماح للطائرة بدخول أجواء أوكرانيا، وذلك أثناء تنفيذ الطائرة هذه الرحلة.

وأشارت الشركة إلى أنها تمكنت من التوصل إلى اتفاق أتاح للطائرة الهبوط في مطار كيشينيوف، وهو أقرب مطار دولي من حدود أوكرانيا، وتنظيم نقل الركاب إلى كييف بالتنسيق مع السفارة الأوكرانية في مولدوفا.

وجاء هذا البيان في وقت أفاد فيه موقع Strana.ua الأوكراني بأن المجال الجوي للبلاد سيكون مغلقا عمليا أمام حركة الطيران اعتبارا من يوم غد الاثنين بمبادرة من شركات التأمين الغربية بسبب المخاوف من تعرض هذه الدولة لـ"غزو روسي"، وهو ما نفته موسكو مرارا وتكرارا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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