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السبت، 23-10-2021 11:17 ص

موسكو تفوز بجائزة أفضل وجهة سياحية في أوروبا

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الوكيل الاخباري - فازت العاصمة الروسية موسكو بجائزتين من جوائز السفر العالمية، لتؤكد مكانتها كأفضل وجهة سياحية في أوروبا.

وحصدت موسكو على جوائز في ترشيحي "أفضل وجهة سياحية. مدينة" و"أفضل منظمة سياحة حكومية في أوروبا". أما الجائزة الثانية فكانت للجنة سياحة المدينة.

وبحسب ما نشر موقع وزارة السياحة الروسي، فإن موسكو فازت كأفضل مركز سياحي في أوروبا.

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في عام 2020، فازت موسكو بالجائزة الرئيسية في فئة "أفضل وجهة سياحية في أوروبا. مدينة" ، متفوقة على المدن الأوروبية الرائدة.

 

من بينها برشلونة ولندن وباريس وروما والبندقية وسانت بطرسوبرغ وغيرها.

يذكر أن الجائزة العالمية تأسست في عام 1993، وتعتبر أرقى جائزة في هذا المجال.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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