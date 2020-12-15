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الثلاثاء، 15-12-2020 10:16 ص

نجاح أول رحلة جوية لطائرة نقل ركاب مزودة بمحرك روسي الصنع - فيديو

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الوكيل الاخباري - أجرت طائرة مدنية روسية من طراز "MS-21" مزودة بمحرك " PD-14" الروسي أولى رحلاتها، في مدة زمنية وصلت لساعة و25 دقيقة، بنجاح.

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صرحت الخدمة الصحفية في "روستيخ"، أن الطائرة المزودة بمحرك روسي الصنع نجحت في القيام بأول رحلة جوية لها.


هذا وأقيم الحدث في مطار إيركوتسك للطيران، وهو فرع من شركة إيركوت، وهو فرع من مجمع "روستيخ". 

وبحسب تصريح الشركة فإن مهمة التحليق تضمنت التحقق من أوضاع تشغيل محطة الطاقة، واستقرار الطائرة وإمكانية التحكم فيها، فضلا عن عمل أنظمتها.

 


هذا وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إن الابتكارات المستخدمة في إنشاء الطائرة MC-21 تمنحها ميزة تنافسية.


وقال بوريسوف للصحفيين "MS-21 هو مشروع تاريخي في صناعة الطائرات الروسية. أحدث أنظمة الجيل والاستخدام الفعال للمواد المركبة والمقصورة المريحة تمنح هذه الطائرة مزايا كبيرة في السوق التنافسية."


ووصف نائب رئيس الوزراء رحلة الخطوط الملاحية المنتظمة بأول محرك مدني روسي بالكامل منذ بداية التسعينيات بأنها دليل على "قدرتنا على إنشاء معدات مدنية تنافسية عالية التقنية حتى في مواجهة السوق الخطيرة والتحديات التكنولوجية".


وفي وقت سابق، أعلنت حكومة منطقة إيركوتسك أنه من المخطط إطلاق 36 إلى 45 طائرة من طراز " MS-21s" بحلول عام 2025، هذا ويتم تجميع الطائرات في مرافق مصنع إيركوتسك للطيران.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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