نصائح أساسية لكيفية استخدام البطاقات الائتمانية أثناء السفر

الوكيل الإخباري - إن استخدام بطاقة ائتمان لتلبية احتياجات الإنفاق الخاصة بالمسافر يسهل السفر إلى الخارج بشكل كبير بحيث لن يضطر السائح إلى تحويل العملات.

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في الآتي، أبرز النصائح لاستخدام بطاقة الائتمان خلال السفر:

استخدم بطاقة ائتمان من دون رسوم معاملات أجنبية

تفرض بعض جهات إصدار بطاقات الائتمان رسومًا على المشتريات في الخارج مع تاجر أجنبي، تتراوح هذه الرسوم عادةً من 1٪ إلى 3٪ من كل عملية شراء ويمكن أن تؤدي إلى دفع أكثر بكثير من السعر المدرج لأي شيء يتم شرائه في الخارج.

قبل المغادرة، يمكن التحقق من اتفاقيات بطاقة الائتمان والخصم الخاصة بالمسافر لمعرفة ما إذا كانت تتضمن هذه الرسوم، بحيث يمكن تقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمان من دون رسوم معاملات أجنبية، وكذلك للحصول على بطاقة خصم لا تفرض رسومًا إضافية على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي في بلدان أخرى.

اتصل بجهة إصدار بطاقتك الائتمانية قبل المغادرة

بمجرد الحصول على البطاقات المطلوبة، القيام بتنبيه الجهة المصدرة لخطط السفر الخاصة بالمسافر وطلب الرقم الذي يمكن الاتصال به للحصول على المساعدة أثناء تواجد بالخارج، لن يضمن هذا فقط عدم تعليق بطاقات بسبب نشاط مشبوه، ولكنه يمنح أيضًا طريقة للاتصال بالجهة المصدرة للبطاقة مجانًا في حالة ظهور شيء ما.

تجنب التحويل الديناميكي للعملة

يفضل التأكد من تجنب التحويل الديناميكي للعملة، وهي ميزة بطاقة ائتمان تتيح للمسافر إجراء عملية شراء ببطاقة ائتمان في بلد أجنبي باستخدام عملة بلد الأم، يميل البعض إلى مواجهة مشكلة في ربط العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي، يستفيد التجار الأجانب من هذه الحقيقة عند مكتب الخروج من خلال عرض تسعير السعر النهائي بالدولار الأمريكي، وبغض النظر عن السائحين، إجراء هذا التحويل بسعر صرف غير تنافسي.

احفظ رقم التعريف الشخصي الخاص بك

مع مؤسسة تقنية الرقاقة ورقم التعريف الشخصي، تتطلب بعض محطات بطاقات الائتمان خاصة تلك الموجودة في أوروبا - من حامل البطاقة إدخال رقم تعريف شخصي (PIN) والتأكد من أن لدى المسافر واحدة معدة وحفظها قبل أن تغادر المدينة.

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