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السبت، 25-06-2022 04:19 م

نصائح ذكية لتجنب عمليات الاحتيال أثناء السفر

لالاللاللا


الوكيل الإخباري - تتوفر الكثير من النصائح التي يستوجب على أي مسافر البدء في تنفيذها للحماية من عمليات السرقة والاحتيال أثناء السفر إلى أي وجهة سياحية جديدة، والتي يمكن تحديدها في عدد من النقاط التالية.

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التفتيش في المحفظة الشخصية
قبل المغادرة في أي رحلة، يمكن إزالة المعلومات الشخصية غير الضرورية، حيث أنه لا يمكن السفر مع كل بطاقة ائتمان أو خصم قد يمتلكها المسافر، ما لم يكن يخطط لزيارة أجهزة الصراف الآلي، فقد لا يرغب في حمل بطاقة خصم، لأنها لا توفر نفس الحماية ضد الرسوم الاحتيالية مثل بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى ترك دفتر الشيكات في المنزل والحصول على شيكات المسافر في حالة الرغبة في ذلك قبل المغادرة، ثم القيام بإخطار مزود بالبطاقة الائتمانية أو البنك.

 

حمل الحد الأدنى في الأماكن العامة
يمكن ترك جواز السفر وبطاقة الائتمان الإضافية ومعظم الأموال النقدية في خزانة داخل الغرفة بالفندق، ويمكن حمل مبلغًا صغيرًا من النقود وبطاقة ائتمان واحدة وبطاقة هوية عامة، كما أنه من الضروري حمل المحفظة في الجيب الأمامي، يمكن استخدام محفظة بنمط كروس ويتم إبقائها مغلقة، كما أنه من الممكن الوضع في الاعتبار الاحتفاظ بالنقود في حزام نقود تحت القميص.

 

لا تبدو كهدف
يبحث النشّالون عن السياح مشتتة الذهن محملين بالمال، لذا يمكن اختيار ملابس مشابهة وقريبة مثل السكان المحليين، وعدم ارتداء أبدًا الملابس غير القريبة من ذلك وهذا ينطبق أيضًا على قمصان الفريق الرياضي والملابس من الجامعة أثناء التجول ، بالإضافة إلى محاولة ألا يبدو السائح ضائعًا بشكل واضح، حيث يمكن سحب الخرائط بتكتم، إذا لزم الأمر.

 

حمل محفظة نقود
في المدن التي ترتفع فيها معدلات النشل أو السرقة، يمكن حمل محفظة قديمة بها بطاقة ائتمان منتهية الصلاحية (مغلقة) ومبلغ نقدي صغير.
تجنب النشالين الرقميين
إذا كان المسافر بحاجة إلى زيارة ماكينة صراف آلي، فيمكن البحث عن جهاز داخل مبنى أحد البنوك، بالإضافة إلى البحث عن جهاز كاشطة قبل إدخال البطاقة، ثم يتم وضع في اعتبارك استخدام محفظة تدريع.


غلق أجهزتك المحمولة
قبل المغادرة، يمكن حذف التطبيقات الحساسة من الهاتف المحمول، مثل الخدمات المصرفية، قم بتمكين الحماية بكلمة مرور على الهاتف ووقف تشغيل الاتصال التلقائي بشبكة WiFi. استخدام فقط بياناتك الخلوية أو شبكة WiFi الخاصة المحمية بكلمة مرور في الإجازة، لا ينصح باستخدام أي شبكة WiFi عامة مفتوحة في المطارات أو الفنادق أو المطاعم، عند العودة إلى المنزل يمكن القيام بتغيير كلمات المرور على أي تطبيقات استخدمتها أثناء السفر.

 

 

سيدتي

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