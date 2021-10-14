نصائح لضمان سلامة أطفالك في رحلات السفاري

الوكيل الإخباري - يستمتع الأطفال برحلات السفاري برفقة العائلة، إلا أنه من الضروري إتباع عدد من النصائح والخطوات البسيطة للحفاظ على سلامة وأمن الأطفال طوال الرحلة السياحية، علماً أن افريقيا تتصدر قائمة أماكن رحلات السفاري الشهيرة في العالم.



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العمر المناسب

قبل النطلاق في رحلة سفاري، من الضروري التفكير بأعمار الأطفال، علماً أن العديد من المخيمات والنزل لا تستقبل الأطفال دون سن 8 سنوات، ومع ذلك هناك عدد من العقارات الملائمة للأطفال والمجهزة تجهيزاً جيداً لحماية الأطفال.

التطعيم والتحصين

لكل بلد في إفريقيا مطالبها الخاصة بالتلقيح لتسجيل السلامة الصحية، ومعرفة الاحتياطات الطبية الموصي بها، وذلك لأن هناك الكثير من الأمراض التي تنتشر بهذه الدول كالملاريا، وذلك من أجل الحفاظ على السلامة الصحية للطفل والعائلة بأكملها.

الحماية من البعوض

البعوض من أخطر الكائنات في إفريقيا، لذا يجب اختيار أماكن الإقامة التي تحتوي على الناموسيات فوق الأسرة أو الخيام المقاومة للبعوض.

حماية الأطفال من الشمس

أشعة الشمس تكون قوية جداً في الدول التي تتوفر بداخلها رحلات السفاري كإفريقيا، وبما أن العائلة ستقضي وقتاً طويلاً في الهواء الطلق، فمن الضروري حماية الطفل بواسطة واقي الشمس سواء كريمات أو بخاخات للأطفال الأصغر سناً

المصدر - سيدتي