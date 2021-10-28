نصائح لقضاء عطلة مثالية بميزانية محدودة في اليونان

الوكيل الإخباري - تجذب اليونان المسافرين من مناطق متفرقة حول العالم، نظراً لطبيعتها الخلابة ومأكولاتها اليونانية المميزة ومناظرها الجذابة والمواقع الآثرية المثيرة للاهتمام.

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نصائح السفر إلى اليونان بميزانية بسيطة لقضاء عطلة مثالية :

زيارة اليونان في غير موسمها

من الممكن السفر إلى اليونان في غير موسمها، بميزانية محدودة هي خلال موسم الركود، لذا يفضل الابتعاد عن الموسم الصيفي في اليونان لأنه أكثر الأوقات شعبية وخاصًة بداية من يونيو حتى أغسطس، ويمكن السفر إليها في الشتاء في موسم الركود للاستفادة من العروض والخصومات وتوفير الكثير من الأموال.

جولات المشي المجانية في أثينا

توجد العديد من جولات المشي المجانية المتاحة في وسط المدينة بأثينا، وذلك حتى يتمكن المسافر من مشاهدة واكتشاف الآثار الكلاسيكية الجديدة والمعالم التاريخية القديمة، ويمكن أيضاً لهواة التاريخ أن يشعروا بمزيد من السعادة في هذه الجولات الشاملة من دون أن يتكلف السائح الكثير.

حجز العبارات الليلية مُسبقاً

ستكون الرحلة إلى اليونان غير مكتملة من دون استكشاف العديد من الجزر الرائعة، لذا فمن الأفضل الاستفادة من العبارات الليلية على الرغم أنها تستغرق ضعف الوقت للوصول إلى الوجهة، ما يمكن السائح من توفير ما يقرب من نصف التكلفة.

المغامرة في الجزر البعيدة

تتميز اليونان بالجزر الجذابة والمميزة كميكونوس وسانتوريني، حيث أن الذهاب إليها واستكشافها يعد من أفضل رحلات المغامرة، كما أنها لا تكلف المسافر الكثير بل تزيد رغبته في التواجد أطول فترة ممكن بها للاستمتاع بالأجواء الخاصة.

استئجار دراجة للالتفاف حول الجزر

يمكن استئجار دراجة بخارية خفيفة كأرخص وسيلة يستطيع المسافر الاعتماد عليها للسير حول الجزر والاستمتاع باستكشافها وجمالها الساحر، كما أنها ستتيح السير والتنقل بسهولة في الشوارع والأزقة الضيقة.

الاستمتاع بالمأكولات المفضلة

يمكن الاستمتاع بأكثر الوجبات الشعبية في اليونان، من خلال تناول بعض المأكولات المحلية المشهورة، كالجيروسكوب، وسوفلاكي المتوفرة بوفرة في جميع الأماكن اليونانية، حيث يشبه الجيروسكوب لفائف البيتا التي تتكون من اللحم الذي عادة يكون من الدجاج بالإضافة إلى الطماطم والبصل والبطاطس المقلية.

المصدر - سيدتي