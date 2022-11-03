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الخميس، 03-11-2022 12:46 م

نصائح للحفاظ على الصحة عند السفر في الشتاء

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الوكيل الإخباري-تتوفر الكثير من النصائح والطرق التي يكون لها دورًا مساهمًا في الحفاظ على السلامة الصحية أثناء السفر في الشتاء، والتي يمكن تحديدها في عدد من الخطوات التالية.

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تجهيز الملابس المناسبة
لا توجد مشكلة في أخذ ملابس غير مناسبة لدرجة الحرارة خلال الإجازة الصيفية لأنه من الممكن العثور على شورتات أو تيشيرتات في كل منطقة عطلة تقريبًا، ولكن هذا لا يكون متوفرًا في العطلة الشتوية إذا كان المسافر غير جاهز لها، لذا فمن الضروري تحضير حقيبة السفر الشتوية والتي تحتوي على الملابس المناسبة مع الطقس البارد من أجل الشعور بالدفء.
التحقق من الطقس
من المهم جدًا أن يكون المسافر على دراية بأحوال الطقس عند الذهاب في عطلة وخلال أشهر الشتاء للقيام بذلك، وبالتالي التحقق من الطقس لبضعة أيام، بهذه الطريقة يمكن اختيار الملابس المناسبة وتوقع العقبات التي ستواجه المسافر على طول الطريق.
التحقق من معلومات الرحلة
بسبب سوء الأحوال الجوية في الشتاء، يمكن إلغاء الرحلات الجوية لذلك، من المفيد التحقق من معلومات الرحلة وحالتها بشكل متكرر قبل الوصول إلى المطار بهذه الطريقة، لن يضطر إلى الانتظار لساعات في المطار، وبما أنه سيصل إلى المطار في الوقت المحدد، فإن خطر فقدان الطائرة يتلاشى.

 


اختيار الأحذية المناسبة
تقضي العطلات الشتوية عادة في الأماكن الثلجية والباردة، إذا كان لدى المسافر مثل هذه الخطة، فيجب عليه اختيار الحذاء المناسب لتجنب فقدان الثلج والجليد أيضًا، نظرًا لأن الحذاء قد يبتل في ظروف الشتاء، فقد يكون من المصلحة أن يكون لدى المسافر حذاء إضافي معه.


لا يجب الإغفال عن الدواء
يجب أن يكون المسافر حذرًا من الأمراض الوبائية المحتملة أثناء إجازة الشتاء، يمكن تناول الأدوية لتخفيف أعراض نزلات البرد الخفيفة مثل المسكنات وأقراص الاستحلاب في حالة عدم وجود صيدلية في وجهة بهذه الطريقة، تمنع حدوث مرض محتمل من البداية.


اختيار فندق قريب
قد تكون الأحوال الجوية سيئة في المدينة التي سيسافر إليها السائح في أشهر الشتاء لهذا السبب، غالبًا ما يكون من المفيد أن يكون الفندق قريبًا من المركز بهذه الطريقة، يمكنك الوصول بسهولة إلى العديد من الأماكن، وقضاء وقت في مشاهدة معالم المدينة بدلاً من السير على الطريق.

الاعتناء بنظامك الغذائي
لاستكمال العطلة الشتوية بطريقة صحية، من المفيد اتباع نظام غذائي صحي قبل العطلة وخلالها بهذه الطريقة، يمكن دعم جهاز المناعة لدى المسافر وحماية صحته من الطقس البارد.

 

سيدتي

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