الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

انقلاب على حالة الطقس وعودة الامطار الغزيرة للاردن بهذا الموعد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

تعرّف على كميات الهطول المطري في المملكة حتى صباح اليوم

3260 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

التربية تعلّق على حادثة ضرب مدير مدرسة من قبل طالب في عجلون

المياه: لا رسوم جديدة على الفواتير الشهرية

845.1 مليون دولار منحة أمريكية لدعم موازنة الأردن

تقرير اقتصادي: شروط الاقتراض في دول آسيا باتت أصعب

الطاقة: الربط الكهربائي مع السعودية جاهز وبانتظار توقيع الاتفاقية

الوطني للأمن السيبراني: هذا ما يجب فعله لحماية البيانات من الاختراق

الأحد، 27-11-2022 03:26 م

نصائح للمسافرين إلى فيتنام

191026


الوكيل الإخباري - تندرج فيتنام تحت خانة الوجهات الآسيويّة الناطقة بالجمال، والتي يتوافد السائحون إليها من بقاع الأرض... تمتدّ فيتنام لمسافة تزيد عن 1600 كيلومتر، وهي تطلّ على بحر الصين، وتتمتع بشواطئ خلابة وأنهار عذبة.

اضافة اعلان

 

في الآتي، بعض من النصائح للمسافرين إلى فيتنام: 

 

- تأمين السفر: هو أمر لا بد منه عند زيارة أي بلد، لا سيّما عند السياحة في فيتنام، وذلك لعلاج حالات، مثل: التسمم الغذائي، أو الإصابة أثناء أداء المغامرات السياحية، أو فقدان الأشياء الثمينة الخاصة، أو حتى إلغاء الرحلة.

 

- الموسم المناسب لزيارة فيتنام: اختيار الوقت المفضّل للزيارة ضروري، في إطار التخطيط لرحلة مثالية. في العموم، تتمتّع البلاد بمناخ استوائي موسمي، مع رطوبة عالية على مدار العام، وطقس لا يمكن التنبؤ به، بما في ذلك الأعاصير والأمطار الغزيرة المتكررة والحرارة الشديدة.

 

 

- تأشيرة الدخول: تحتاج غالبيّة الجنسيّات إلى تأشيرات لدخول فيتنام، باستثناء حاملي جوازات السفر الأوروبيّة، مثل: مواطني المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. فإذا كان المسافر من إحدى هذه البلدان، من الممكن اعتبار نفسه محظوظًا، لأنه يمكنه دخول فيتنام من دون تأشيرة لمدة 15 يومًا.

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
191486

نصائح السفر في الشتاء

191066

خطوات هامة لحماية حقيبة السفر من السرقة في المطار

188955

تجنبوا هذه الأمور في المطارات

8482431-785646665

نصائح قبل السفر إلى البرازيل

189308

وجهات سياحية أوروبية مناسبة للأطفال

187884

نصائح لتجنب الازدحام في المطارات أثناء السفر لحضور كأس العالم