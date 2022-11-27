نصائح للمسافرين إلى فيتنام

الوكيل الإخباري - تندرج فيتنام تحت خانة الوجهات الآسيويّة الناطقة بالجمال، والتي يتوافد السائحون إليها من بقاع الأرض... تمتدّ فيتنام لمسافة تزيد عن 1600 كيلومتر، وهي تطلّ على بحر الصين، وتتمتع بشواطئ خلابة وأنهار عذبة.

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في الآتي، بعض من النصائح للمسافرين إلى فيتنام:

- تأمين السفر: هو أمر لا بد منه عند زيارة أي بلد، لا سيّما عند السياحة في فيتنام، وذلك لعلاج حالات، مثل: التسمم الغذائي، أو الإصابة أثناء أداء المغامرات السياحية، أو فقدان الأشياء الثمينة الخاصة، أو حتى إلغاء الرحلة.

- الموسم المناسب لزيارة فيتنام: اختيار الوقت المفضّل للزيارة ضروري، في إطار التخطيط لرحلة مثالية. في العموم، تتمتّع البلاد بمناخ استوائي موسمي، مع رطوبة عالية على مدار العام، وطقس لا يمكن التنبؤ به، بما في ذلك الأعاصير والأمطار الغزيرة المتكررة والحرارة الشديدة.

- تأشيرة الدخول: تحتاج غالبيّة الجنسيّات إلى تأشيرات لدخول فيتنام، باستثناء حاملي جوازات السفر الأوروبيّة، مثل: مواطني المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. فإذا كان المسافر من إحدى هذه البلدان، من الممكن اعتبار نفسه محظوظًا، لأنه يمكنه دخول فيتنام من دون تأشيرة لمدة 15 يومًا.

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