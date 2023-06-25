نصائح هامّة عند تحضير حقيبة السفر لعطلة عيد الأضحى

الوكيل الإخباري - يعد تحضير حقيبة السفر المخصصة لعطلة عيد الأضحى ضمن المهام الضرورية قبل الانطلاق بالرحلة السياحية، إذ يجب أن تحتوي جميع الأساسيات التي يحتاجها المسافر. في الآتي، بعض النصائح الهامة عند تحضير حقيبة السفر لقضاء عطلة ممتعة خلال فترة عيد الأضحى.



محفظة السفر

ينصح بوضع محفظة مخصصة للسفر تحوي كافة المتعلقات الشخصية والتي يكون من أهمها مستندات ووثائق السفر، والتي يكون من بينها:«الهوية الشخصية، بطاقة الائتمان، تأمين السفر، جواز السفر»، وغير ذلك من المستندات الشخصية التي قد يحتاج إليها المسافر خلال فترة الرحلة السياحية.

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حقيبة صغيرة للأدوات الشخصية

ينصح بوضع حقيبة صغيرة داخل حقيبة السفر، يتم وضع داخلها كافة المتعلقات الشخصية الخاصة بالعناية والنظافة التي يحتاج إليها المسافر طوال مدة الرحلة السياحية، والتي يكون من أهمها الشامبو، معجون الأسنان، غسول الوجه، كريم واقي ضد أشعة الشمس، مستلزمات الحلاقة، فرشاة الشعر.

وصفات الأدوية

سواء كانت هناك حاجة إلى أدوية بوصفة طبية أثناء العبور أو بمجرد الوصول إلى الوجهة السياحية، يجب الاحتفاظ بكل هذه الأدوية في حقيبة اليد، سيؤدي القيام بذلك إلى تسهيل الوصول إلى هذه العناصر الأساسية بغض النظر عن أي تأخير أو تغييرات في الوقت.

وسادة السفر

يمكن أن تساعد الراحة طوال الرحلة السياحية على الشعور بالانتعاش عند الوصول إلى الوجهة السياحية وتجعل الوقت يمر أسرع قليلاً، يسمح وجود وسادة مريحة في حقيبة اليد بالاستقرار والراحة.



معقم اليدين

ينصح بضرورة حمل معقم اليدين باستمرار لاستخدامه طوال مدة الرحلة السياحية، وذلك لإمكانية لمس أي سطح أثناء التواجد في الطائرة أو خارجها مما يؤدي أن يكون المسافر أكثر عرضة للجراثيم والفيروسات، وبالتالي فإن معقم اليدين يكون مساهمًا في منع الإصابة بأي عدوى والاستمتاع بالرحلة السياحية دون الشعور بأي إزعاج.

قناع العين

يعد قناع العين ضمن الأغراض الشخصية الضرورية للغاية، والتي يجب استخدامها أثناء التواجد في الطائرة أو وسائل النقل العامة المختلفة أثناء الشعور بالنوم لأخذ قسطًا من الراحة لاستكمال الرحلة السياحية بنشاط، كما أن هذه الطريقة تكون مساهمًا في حجب الأضواء لزيادة الشعور بالاسترخاء.



أدوات الشحن

ينصح بضرورة التأكد من حمل أدوات الشحن الخاصة بالأجهزة المحمولة والتي يكون من أهمها الهاتف المحمول واللابتوب والكاميرا وغير ذلك من الأجهزة التي يمكن حملها أثناء الرحلة السياحية لاستخدامها بصورة متواصلة من أجل شحنها باستمرار وعدم فصلها.

الملابس الأساسية

ينصح بوضع الملابس الضرورية التي يحتاج إليها المسافر خلال الرحلة السياحية، وعدم حمل الكثير من الأمتعة غير الضرورية التي تشكل صعوبة في نقلها ومن الممكن عدم استخدامها خلال فترة الرحلة، وبالتالي من المهم حمل الملابس فقط الضرورية والمريحة التي يتم استخدامها طوال الرحلة السياحية.

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