نصائح وإرشادات مهمة للاستعداد لرحلة سفر طويلة المدى

الوكيل الإخباري - الرحلات طويلة المدى ممتعة بالنسبة للعديد من السائحين، ولكنها تتطلب تتطلب الالزام ببعض النصائح للتسلية وتمضية الوقت أثناء التواجد على متن الطائرة، أهمها:

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ارتداء ملابس مريحة

ينصح بضرورة ارتداء ملابس غير رسمية وفضفاضة مع أحذية قابلة للنزع بسهولة، كما يحبذ الاحتفاظ بقميص أو بنطال ثانوي في حقيبة اليد.

شراء التذاكر باكرًا

إنّ شراء التذاكر في وقت مبكر من الرحلة يمكن المسافر من اختيار المقعد المريح في الطائرة، علمًا أن المقعد الأوسط ليس مثاليًا، حتى بالنسبة للرحلات القصيرة، تعتبر مقاعد النوافذ رائعة لأولئك الذين يمكنهم النوم بسهولة، وتناسب مقاعد الممر أولئك للدخول إلى الحمام بشكل متكرر، بما في ذلك المسافرين الذين لديهم أطفال.

حزم وسادة سفر وقناع نوم وسدادات أذن

على الرغم من أن بعض شركات الطيران تقدم ملحقات سفر تكميلية مثل وسائد السفر أو سدادات الأذن، فإن شراء هذه العناصر مسبقًا يمكن أن يكون منقذًا للمسافر عادةً ما تكون هذه الأنواع من العناصر التكميلية هي أول ما ينفد في الرحلات المعبأة، وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون الجودة مشكلة خطيرة، عند محاولة الحصول على قسط من النوم الجيد، سيتم الاحتياج إلى وسادة من الدرجة الأولى وسدادات أذن احضار



احضار وسائل الترفيه

من المحتمل أن تكون الشاشة الصغيرة التي توفرها شركة الطيران مليئة بالترفيه، كما يمكن إحضار بعض الكتب أو المجلات، أو القيام بتحميل الجهاز اللوحي أو الهاتف أو الأفلام أو الملفات الصوتية المفضلة، فقط التأكد من إحضار حزمة شاحن محمول وكابلات الشحن الضرورية، سيتم الاحتياج أيضًا إلى إحضار سماعات الرأس أو سماعات الأذن الخاصة في حال كانت الخيارات التكميلية أقل من مثالية مرة أخرى، في حالة التخطيط للنوم، فمن الممكن تجربة تطبيقًا للضوضاء البيضاء أو إحضار سماعات رأس مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء لحجب بقية الطائرة، يمكن أن يؤدي التحديق في الشاشة لساعات متتالية إلى إجهاد العين أيضًا، لذا فمن الضروري الوضع في الاعتبار تنويع خيارات الترفيه بين التناظرية (مثل الكتب الورقية) والرقمية (مثل ألعاب الكمبيوتر اللوحي).

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