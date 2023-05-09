الثلاثاء 09-05-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي: استحداث (20- 25) تخصصا جامعيا للعام الدراسي القادم

الحكومة تصدر جملة من القرارات اليوم الثلاثاء

إلغاء وحدات تنظيمية واستحداث أخرى في وزارة الصناعة

تحويل مشروع مدينة جرش الصناعية إلى زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة

إقرار نظام تشكيل لجان السَّلامة والصحة المهنية

الملك : لا أحد يفتح باب التحديث إذا لم تكن هنالك جدية

الملك يوجه لتعزيز التعاون بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لرفع جودة الخدمات

العقبة الخاصة تنفذ برنامجا توعويا لتشجيع الطلبة على التعليم المهني

اختتام دورة تدريبية في إربد بعنوان "مهاراتي"

المعايطة يلتقي لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية

الثلاثاء، 09-05-2023 04:38 م

نصائح وارشادات هامة يجب معرفتها قبل زيارة إمارة دبي

247568


الوكيل الإخباري - دبي وجهة تجذب السائحين من جميع أنحاء العالم نظرًا لغناها بمراكز التسوق وأماكن السياحة الممتعة والفنادق والمطاعم الفخمة والنشاطات الجاذبة لمحبي المغامرة. في الآتي، بعض المعلومات والنصائح التي يجب الاطلاع عليها قبل زيارة إمارة دبي.

اضافة اعلان

 

أفضل وقت للزيارة
إن أفضل وقت لزيارة دبي هو خلال أشهر الشتاء من نوفمبر إلى مارس عندما يكون الطقس معتدلًا مما يسمح بمشاهدة المعالم السياحية بحرية. وينصح بتجنب الزيارة خلال أشهر الصيف عندما تكون درجات الحرارة عالية جدًا.
تعد الفترة الممتدة من منتصف نوفمبر إلى أوائل ديسمبر مثالية لتجنب الازدحام والاستمتاع بالعناوين الجديرة بالاستكشاف.


الأمتعة الأساسية
عند زيارة دبي، ينصح بتوضيب الملابس القطنية الخفيفة.
الواقي من الشمس والقبعة والنظارات الشمسية ضرورية للحماية من أشعة الشمس الحارقة.
على الرغم من أن دبي لديها خيارات كثيرة للطعام الهندي، فمن الأفضل دائمًا حزم بعض الوجبات الخفيفة "المرغوبة" وتناول وجبة سريعة.
نظرًا لأن دبي تتمتع بشاطئ جميل مع خيارات الرياضات المائية ومعظم الفنادق بها أحواض سباحة، فيجب ارتداء ملابس سباحة جيدة.

 

 

الوثائق والعملات
يجب التأكد من الحصول تأمين السفر الخاص مع جواز السفر والوثائق المهمة الأخرى.
عند الرغبة باستئجار سيارة، يجب الحصول على رخصة القيادة الدولية.
العملة السائدة في دبي هي الدرهم الإماراتي، إذ يمكن حمل عدد قليل من الدراهم لدفع نفقات سيارات الأجرة والطعام في المطار.
يمكن أيضًا حمل بطاقات الخصم / الائتمان الدولية وسحب الدرهم الإماراتي من أجهزة الصراف الآلي.


السلامة
تعد دبي واحدة من أكثر الوجهات الآمنة، لذا فهي مثالية للسفر الفردي والراغبين بالتنزه خلال الليل.

 

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
حجز-تذاكر-طيران-أهم-النصائح-والمعلومات

لماذا لا تزال أسعار تذاكر الطيران باهظة؟.. خبر سيئ للمسافرين

141818

الشارقة وجهة جذابة ومنوعة في الامارات العربية المتحدة

247373

زوروا أشهر أماكن السياحة في بيشكيك عاصمة قيرغيزستان

245654

ارشادات أساسية للاستمتاع بالرحلات البحرية خارج موسم الذروة

245952

نصائح هامة للاستمتاع برحلة سياحية ممتعة خلال موسم الصيف

e576716e-033a-4c77-8643-c7f6323a68b0

تعرفوا إلى افضل أوقات السفر.. بحسب وسيلة النقل