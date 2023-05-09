نصائح وارشادات هامة يجب معرفتها قبل زيارة إمارة دبي

الوكيل الإخباري - دبي وجهة تجذب السائحين من جميع أنحاء العالم نظرًا لغناها بمراكز التسوق وأماكن السياحة الممتعة والفنادق والمطاعم الفخمة والنشاطات الجاذبة لمحبي المغامرة. في الآتي، بعض المعلومات والنصائح التي يجب الاطلاع عليها قبل زيارة إمارة دبي.

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أفضل وقت للزيارة

إن أفضل وقت لزيارة دبي هو خلال أشهر الشتاء من نوفمبر إلى مارس عندما يكون الطقس معتدلًا مما يسمح بمشاهدة المعالم السياحية بحرية. وينصح بتجنب الزيارة خلال أشهر الصيف عندما تكون درجات الحرارة عالية جدًا.

تعد الفترة الممتدة من منتصف نوفمبر إلى أوائل ديسمبر مثالية لتجنب الازدحام والاستمتاع بالعناوين الجديرة بالاستكشاف.



الأمتعة الأساسية

عند زيارة دبي، ينصح بتوضيب الملابس القطنية الخفيفة.

الواقي من الشمس والقبعة والنظارات الشمسية ضرورية للحماية من أشعة الشمس الحارقة.

على الرغم من أن دبي لديها خيارات كثيرة للطعام الهندي، فمن الأفضل دائمًا حزم بعض الوجبات الخفيفة "المرغوبة" وتناول وجبة سريعة.

نظرًا لأن دبي تتمتع بشاطئ جميل مع خيارات الرياضات المائية ومعظم الفنادق بها أحواض سباحة، فيجب ارتداء ملابس سباحة جيدة.

الوثائق والعملات

يجب التأكد من الحصول تأمين السفر الخاص مع جواز السفر والوثائق المهمة الأخرى.

عند الرغبة باستئجار سيارة، يجب الحصول على رخصة القيادة الدولية.

العملة السائدة في دبي هي الدرهم الإماراتي، إذ يمكن حمل عدد قليل من الدراهم لدفع نفقات سيارات الأجرة والطعام في المطار.

يمكن أيضًا حمل بطاقات الخصم / الائتمان الدولية وسحب الدرهم الإماراتي من أجهزة الصراف الآلي.



السلامة

تعد دبي واحدة من أكثر الوجهات الآمنة، لذا فهي مثالية للسفر الفردي والراغبين بالتنزه خلال الليل.

سيدتي

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