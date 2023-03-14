الثلاثاء 14-03-2023
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الثلاثاء، 14-03-2023 03:37 م

نصائح وحلول عملية لجعل السفر ممتعا ومريحا وأقل إجهادا

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الوكيل الإخباري - يتسبب السفر بشعور بالإجهاد بسبب التنقلات المستمرة داخل الوجهة السياحية، لذا فمن المهم إتباع عدد من الخطوات لجعل السفر أقل إجهادًا بعيدًا عن الضغوطات.

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التخطيط
التخطيط قبل السفر مهم جدًا، من خلال التحقق من كافة الأساسيات منعًا من الشعور بالقلق والتوتر.


الاستمتاع بوقت الفراغ
تعد المطارات من أكثر الأماكن إرهاقًا في العالم، لذا فمن الممكن تخصيص وقتًا مماثلًا لبعض الأنشطة المهدئة، حيث يمكن الاستمتاع بالوقت من خلال الاستماع إلى بعض الموسيقى أو قراءة كتاب أو غير ذلك.

 

لا تفترض أن شيئًا ما سيكون على ما يرام
لا أحد يخطط حقًا لسوء الأمور، لكن الطوابير الطويلة وتأخير الرحلات تحدث بشكل منتظم في المطار، من المفيد دائمًا تجنب الانشغال بهذه الحوادث الصغيرة.
قبل التوجه إلى المطار، ينصح بضرورة طرح بعض الأسئلة:
ما أسوء شيئ يمكنه الحصول؟
ما هو أفضل شيء يمكن أن يحدث؟
ما هو الشيء الأكثر واقعية الذي يمكن أن يحدث؟
يمكن أن يؤدي التفكير في الطريق من خلال هذه السيناريوهات الثلاثة إلى زيادة التوتر، سيجعل ذلك المسافر مستعدًا لقبول رحلة سهلة.


حزم الأمتعة الهامة
يمكن أن يتسبب السفر بأكياس ثقيلة أو عربات متعددة محملة بالأمتعة في حدوث إجهاد، وغالبًا ما يرتكب الناس هذا الخطأ إنهم يحزمون أشياء ليست مطلوبة حتى، مما يجعل من الصعب إدارة كل شيء معًا، لذا فمن المهم للغاية حمل فقط الأمتعة الهامة والضرورية لتقليل الإجهاد الذي قد يشعر به المسافر.


السفر خارج الموسم
يمكن السفر خلال موسم الكتف أو الموسم المنخفض، لن يتم إيجاد فقط أسعارًا أرخص على الرحلات الجوية وأفضل صفقة على الإقامة، ولكن سيساعد في تجنب الزحام أيضًا.


الانضمام إلى مجموعة سياحية
إنها طريقة مثالية لمقابلة الأشخاص ومشاهدة المعالم السياحية من دون الحاجة إلى القلق بشأن التخطيط لكل شيء. تتوفر كل أنواع المجموعات السياحية المختلفة، من جولات الطعام إلى جولات التاريخ، حتى التمكن من العثور على مجموعة تناسب اهتمامات المسافر.

 

سيدتي 

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